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"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً على هذه المناطق وثلوج في تبوك

قال: تتجدد السبت على الشمالية والجوف وعسير وجازان وتمتد إلى البحرين

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن حالة ممطرة تبدأ من غد الثلاثاء على أجزاء من الشمالية وجازان، ثم تمتد الأربعاء إلى "أجزاء" من الجوف وتبوك والباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت والعراق، ثم الخميس تتمركز الحالة على العراق والباحة وعسير وجازان، والجمعة على وسط الشرقية وشرق الرياض

العاصمة.


وأضاف: السبت متوقع ان تتجدد على الشمالية والجوف وعسير وجازان، وتمتد الأمطار إلى البحرين وقطر والإمارات.

وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على العراق، كما يُتوقع #ثلوج أو مطر ثلجي على الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك بنسبة 20% الأربعاء، والسبت على الشمالية 40%.

حالة الطقس الأرصاد حالة ماطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً على هذه المناطق وثلوج في تبوك
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن حالة ممطرة تبدأ من غد الثلاثاء على أجزاء من الشمالية وجازان، ثم تمتد الأربعاء إلى "أجزاء" من الجوف وتبوك والباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت والعراق، ثم الخميس تتمركز الحالة على العراق والباحة وعسير وجازان، والجمعة على وسط الشرقية وشرق الرياض

العاصمة.


وأضاف: السبت متوقع ان تتجدد على الشمالية والجوف وعسير وجازان، وتمتد الأمطار إلى البحرين وقطر والإمارات.

وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على العراق، كما يُتوقع #ثلوج أو مطر ثلجي على الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك بنسبة 20% الأربعاء، والسبت على الشمالية 40%.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:16 PM

"الحصيني" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غداً على هذه المناطق وثلوج في تبوك

قال: تتجدد السبت على الشمالية والجوف وعسير وجازان وتمتد إلى البحرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن حالة ممطرة تبدأ من غد الثلاثاء على أجزاء من الشمالية وجازان، ثم تمتد الأربعاء إلى "أجزاء" من الجوف وتبوك والباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت والعراق، ثم الخميس تتمركز الحالة على العراق والباحة وعسير وجازان، والجمعة على وسط الشرقية وشرق الرياض

العاصمة.


وأضاف: السبت متوقع ان تتجدد على الشمالية والجوف وعسير وجازان، وتمتد الأمطار إلى البحرين وقطر والإمارات.

وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على العراق، كما يُتوقع #ثلوج أو مطر ثلجي على الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك بنسبة 20% الأربعاء، والسبت على الشمالية 40%.

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