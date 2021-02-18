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وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية مع زير خارجية ماليزيا

اللقاء ناقش الحفاظ على استقرارها وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين للمحافظة على استقرارها.

كما بحث الوزيران، أثناء اللقاء، الفرص الاستثمارية بين البلدين، في المجالات البترولية، وسبل تعزيزها، لما فيه صالح البلدين الشقيقين واقتصادهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية مع زير خارجية ماليزيا
سبق

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين للمحافظة على استقرارها.

كما بحث الوزيران، أثناء اللقاء، الفرص الاستثمارية بين البلدين، في المجالات البترولية، وسبل تعزيزها، لما فيه صالح البلدين الشقيقين واقتصادهما.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
07:52 PM

وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية مع زير خارجية ماليزيا

اللقاء ناقش الحفاظ على استقرارها وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين للمحافظة على استقرارها.

كما بحث الوزيران، أثناء اللقاء، الفرص الاستثمارية بين البلدين، في المجالات البترولية، وسبل تعزيزها، لما فيه صالح البلدين الشقيقين واقتصادهما.

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