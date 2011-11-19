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خالفت التصريح .. ضبط مراكب صيد اعتدت على محميات بحرية بجزر فرسان

مارست الصيد بوساطة "الجر القاعي للربيان" ورمت ثلاثة أطنان أسماك في البحر

نفّذ فرع الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان جولة بحرية مشتركة مع لجنة مختصة، أسفرت عن إلقاء القبض على مخرّبين داخل محميات ورصد عمليات صيد مخالفة.

وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لـ "سبق": في صباح أمس الأحد، باشرت لجنة معنية أعمالها واستمرت إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتمّ إلقاء القبض على ثلاثة مراكب بحرية.

وأضاف: المركب الأول كان يصيد بوسيلة "الجر القاعي للربيان" داخل محمية جزر فرسان بالقرب من جزيرة الغزاة، وكان يحوي كمية كبيرة من الربيان والأسماك بأحجام صغيرة جداً ومارس الصيد في مواقع مخالفة للمصرح له بها.

وأردف الفرع: المركبان الآخران كانا يصيدان بوسيلة "الجر القاعي للأسماك" ويحويان كمية كبيرة جداً من الأسماك والربيان بأحجام صغيرة.

وتابع: قامت هذه المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك تقدر بأكثر من ثلاثة أطنان في البحر.

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خالفت التصريح .. ضبط مراكب صيد اعتدت على محميات بحرية بجزر فرسان
سبق

نفّذ فرع الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان جولة بحرية مشتركة مع لجنة مختصة، أسفرت عن إلقاء القبض على مخرّبين داخل محميات ورصد عمليات صيد مخالفة.

وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لـ "سبق": في صباح أمس الأحد، باشرت لجنة معنية أعمالها واستمرت إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتمّ إلقاء القبض على ثلاثة مراكب بحرية.

وأضاف: المركب الأول كان يصيد بوسيلة "الجر القاعي للربيان" داخل محمية جزر فرسان بالقرب من جزيرة الغزاة، وكان يحوي كمية كبيرة من الربيان والأسماك بأحجام صغيرة جداً ومارس الصيد في مواقع مخالفة للمصرح له بها.

وأردف الفرع: المركبان الآخران كانا يصيدان بوسيلة "الجر القاعي للأسماك" ويحويان كمية كبيرة جداً من الأسماك والربيان بأحجام صغيرة.

وتابع: قامت هذه المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك تقدر بأكثر من ثلاثة أطنان في البحر.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:17 PM

خالفت التصريح .. ضبط مراكب صيد اعتدت على محميات بحرية بجزر فرسان

مارست الصيد بوساطة "الجر القاعي للربيان" ورمت ثلاثة أطنان أسماك في البحر

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محمد المواسي - جازان
3
9,571

نفّذ فرع الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان جولة بحرية مشتركة مع لجنة مختصة، أسفرت عن إلقاء القبض على مخرّبين داخل محميات ورصد عمليات صيد مخالفة.

وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لـ "سبق": في صباح أمس الأحد، باشرت لجنة معنية أعمالها واستمرت إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتمّ إلقاء القبض على ثلاثة مراكب بحرية.

وأضاف: المركب الأول كان يصيد بوسيلة "الجر القاعي للربيان" داخل محمية جزر فرسان بالقرب من جزيرة الغزاة، وكان يحوي كمية كبيرة من الربيان والأسماك بأحجام صغيرة جداً ومارس الصيد في مواقع مخالفة للمصرح له بها.

وأردف الفرع: المركبان الآخران كانا يصيدان بوسيلة "الجر القاعي للأسماك" ويحويان كمية كبيرة جداً من الأسماك والربيان بأحجام صغيرة.

وتابع: قامت هذه المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك تقدر بأكثر من ثلاثة أطنان في البحر.

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