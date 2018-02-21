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قريباً.. التخلص من عناء "خلع الحذاء" للتفتيش بالمطارات

"جهاز" يعطي إشارة تأمين السلامة للطائرة فور وضع القدم عليه

كشف ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.


ويعطي الجهاز، والذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصة.

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قريباً.. التخلص من عناء "خلع الحذاء" للتفتيش بالمطارات
سبق

كشف ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.


ويعطي الجهاز، والذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:35 AM

قريباً.. التخلص من عناء "خلع الحذاء" للتفتيش بالمطارات

"جهاز" يعطي إشارة تأمين السلامة للطائرة فور وضع القدم عليه

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
6
40,474

كشف ركن أمن المطارات بجناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" عن جهاز جديد سيتم تطبيقه قريباً بالمطارات يتيح للمسافرين الكشف عن الحذاء دون عناء الخلع أو الانتظار لوقت طويل من أجل تمريرها على التفتيش.


ويعطي الجهاز، والذي يطلق عليه "جهاز فحص الأحذية"، فور وضع القدم عليه، إشارة معينة في حال الخطر لتأمين سلامة الطائرة من أي تهديد محتمل حفاظاً على أرواح الركاب.

ويعرض ركن أمن المطارات للزوار نماذج لأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات التي يتم تشريكها ومحاولة التهريب من خلالها بجانب جهاز الكشف على السوائل، والذي يمكن الأمن من معرفة تركيبة أي سائل مشتبه فيه في ثوان بضغطة زر، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المستخدمة في التفتيش.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلته، ومنها: إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصة.

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