"الخطوط" تستعرض خدمات برنامج "عطلات السعودية" بالرياض

تقدم جوائز عديدة ومسابقات للزوار عبر موقعها الإلكتروني

تواصل الخطوط السعودية التعريف بخدمات ومنتجات برنامج "عطلات السعودية" عبر معرضها في مول الرياض بارك، والذي بدأ استقبال الزوار منذ الرابع والعشرين من يوليو ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، ويشهد المعرض توفير خصومات خاصة للزوار تصل إلى 20% على جميع الوجهات، إلى جانب تقديم خصومات خاصة للأطفال عبر باقات محددة، يضاف إلى ذلك توزيع العديد من الهدايا المختارة من المبيعات الجوية.

ويُعد برنامج "عطلات السعودية" أحد البرامج التي تساعد الضيوف على التخطيط لرحلاتهم والحصول على العديد من المزايا، عبر منصة الكترونية تساعد الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الرحلات تشمل الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق بالإضافة إلى إمكانية توفير المواصلات وتنظيم جولات سياحية.

وتتيح "السعودية" للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلاتهم حسب رغبتهم، حيث يوفر الموقع أكثر من 225 ألف فندق حول العالم و175 ألف شركة تأجير سيارات في 30 ألف موقع بالإضافة إلى 50 ألف من البرامج والأنشطة السياحية. ويتميز الحجز عبر موقع عطلات السعودية بسرعة وسلاسة عملية البحث بين المنتجات المتاحة، والاختيار بين الأسعار التنافسية إضافة إلى سهولة السداد الفوري بعد الانتهاء من عملية الحجز، كما يوفر الموقع الدردشة الفورية لخدمة الضيوف على مدار الساعة.

ويوفر برنامج عطلات السعودية العديد من الخدمات والعروض الموسمية عبر موقعه الإلكتروني (holidaysbysaudia.com).