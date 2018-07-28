"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تشمل محافظاتها وتستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.