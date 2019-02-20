النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: المفاوضات بين المملكة وإيران لم تحرز أي تقدُّم جوهري

أكد: السعودية تدعم الجهود الدولية الهادفة لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في جلسة نقاش حول الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة أن السعودية تدعم الجهود الدولية كافة، الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأنها تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية. مشيرًا إلى أن السعودية قدمت مبادرة في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل.. مضيفًا في هذا الصدد بأن ميليشيا الحوثي رفضت كل الحلول السياسية بمواصلتها الاعتداء بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ الباليستية على المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن هدفه حماية ودعم الأمن والاستقرار لليمن وحكومته الشرعية وشعبه الشقيق، إضافة إلى تسهيل عملية الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

وأوضح أن السعودية لديها سياسة تاريخية، ترتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة.. مؤكدًا أن السعودية مستمرة بالعمل مع الشركاء في "أوبك" لدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار النفط.

وحول المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني قال: "إن الاتفاق النووي فيه العديد من نقاط الضعف، التي يجب معالجتها عبر مزيد من النقاش والحوار السياسي بهدف ضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد".

ولفت وزير الخارجية إلى أن المفاوضات بين السعودية وإيران لم تحرز أي تقدم جوهري، معبرًا عن أمله بأن تكون هناك رغبة جادة من قِبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: المفاوضات بين المملكة وإيران لم تحرز أي تقدُّم جوهري
سبق

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في جلسة نقاش حول الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة أن السعودية تدعم الجهود الدولية كافة، الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأنها تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية. مشيرًا إلى أن السعودية قدمت مبادرة في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل.. مضيفًا في هذا الصدد بأن ميليشيا الحوثي رفضت كل الحلول السياسية بمواصلتها الاعتداء بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ الباليستية على المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن هدفه حماية ودعم الأمن والاستقرار لليمن وحكومته الشرعية وشعبه الشقيق، إضافة إلى تسهيل عملية الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

وأوضح أن السعودية لديها سياسة تاريخية، ترتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة.. مؤكدًا أن السعودية مستمرة بالعمل مع الشركاء في "أوبك" لدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار النفط.

وحول المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني قال: "إن الاتفاق النووي فيه العديد من نقاط الضعف، التي يجب معالجتها عبر مزيد من النقاش والحوار السياسي بهدف ضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد".

ولفت وزير الخارجية إلى أن المفاوضات بين السعودية وإيران لم تحرز أي تقدم جوهري، معبرًا عن أمله بأن تكون هناك رغبة جادة من قِبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:30 PM

وزير الخارجية: المفاوضات بين المملكة وإيران لم تحرز أي تقدُّم جوهري

أكد: السعودية تدعم الجهود الدولية الهادفة لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ميونخ
4
2,182

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في جلسة نقاش حول الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة أن السعودية تدعم الجهود الدولية كافة، الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأنها تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية. مشيرًا إلى أن السعودية قدمت مبادرة في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل.. مضيفًا في هذا الصدد بأن ميليشيا الحوثي رفضت كل الحلول السياسية بمواصلتها الاعتداء بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ الباليستية على المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن هدفه حماية ودعم الأمن والاستقرار لليمن وحكومته الشرعية وشعبه الشقيق، إضافة إلى تسهيل عملية الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

وأوضح أن السعودية لديها سياسة تاريخية، ترتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة.. مؤكدًا أن السعودية مستمرة بالعمل مع الشركاء في "أوبك" لدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار النفط.

وحول المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني قال: "إن الاتفاق النووي فيه العديد من نقاط الضعف، التي يجب معالجتها عبر مزيد من النقاش والحوار السياسي بهدف ضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد".

ولفت وزير الخارجية إلى أن المفاوضات بين السعودية وإيران لم تحرز أي تقدم جوهري، معبرًا عن أمله بأن تكون هناك رغبة جادة من قِبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة