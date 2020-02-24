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أمير الرياض يشرف حفل سفارة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

قال إن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين يجب أن يحتذي بها الجميع

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وتفصيلاً، كان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وفي تصريح صحفي، أعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال: " أرفع باسمي شخصياً وباسم أبناء منطقة الرياض إلى سمو الوالد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وهذه بلا شك فرحة لنا جميعاً ولقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأرجو أن نوفق في خدمة الكويت وأبناء الكويت ودولة الكويت وسفارة الكويت نحن معهم دائماً في كل محفل وكل موقع".

وعن العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، أضاف: " هذا مثال يحتذى به، ويجب أن يحتذي به الجميع لأنها نقية وأخوية فيها محبة وفيها توافق وتفاهم، فأرجو إن شاء الله أن نوفق وإياهم إلى تعزيز هذا الدور بشكل متكامل في سبيل المصلحة العامة للبلدين والشعبين".

وحضر الحفل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر سفارة الكويت لدى السعودية ذكرى اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يشرف حفل سفارة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها
سبق

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وتفصيلاً، كان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وفي تصريح صحفي، أعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال: " أرفع باسمي شخصياً وباسم أبناء منطقة الرياض إلى سمو الوالد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وهذه بلا شك فرحة لنا جميعاً ولقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأرجو أن نوفق في خدمة الكويت وأبناء الكويت ودولة الكويت وسفارة الكويت نحن معهم دائماً في كل محفل وكل موقع".

وعن العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، أضاف: " هذا مثال يحتذى به، ويجب أن يحتذي به الجميع لأنها نقية وأخوية فيها محبة وفيها توافق وتفاهم، فأرجو إن شاء الله أن نوفق وإياهم إلى تعزيز هذا الدور بشكل متكامل في سبيل المصلحة العامة للبلدين والشعبين".

وحضر الحفل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:08 AM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:43 AM

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

قال إن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين يجب أن يحتذي بها الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وتفصيلاً، كان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وفي تصريح صحفي، أعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال: " أرفع باسمي شخصياً وباسم أبناء منطقة الرياض إلى سمو الوالد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وهذه بلا شك فرحة لنا جميعاً ولقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأرجو أن نوفق في خدمة الكويت وأبناء الكويت ودولة الكويت وسفارة الكويت نحن معهم دائماً في كل محفل وكل موقع".

وعن العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، أضاف: " هذا مثال يحتذى به، ويجب أن يحتذي به الجميع لأنها نقية وأخوية فيها محبة وفيها توافق وتفاهم، فأرجو إن شاء الله أن نوفق وإياهم إلى تعزيز هذا الدور بشكل متكامل في سبيل المصلحة العامة للبلدين والشعبين".

وحضر الحفل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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