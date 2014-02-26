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"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام في صلاة الجمعة بجامع الموسى بمكة

ضمن التعاون المشترك الهادف إلى تطبيق الخطة الرامية لمنع انتشار "كورونا"

شهد جامع الموسى بحي الهجرة في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وثقت عدسة "سبق" مشاهد التزام المصلين خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد جامعاً حديث البناء بتصميم عصري جميل حيث كان يسمى سابقاً بجامع حسين عرب، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

وشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية متطوعون من وحدتي التطوعي بجمعية أجياد للدعوة وكشافة لجنة التنمية الاجتماعي ببطحاء قريش.

وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام في صلاة الجمعة بجامع الموسى بمكة
سبق

شهد جامع الموسى بحي الهجرة في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وثقت عدسة "سبق" مشاهد التزام المصلين خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد جامعاً حديث البناء بتصميم عصري جميل حيث كان يسمى سابقاً بجامع حسين عرب، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

وشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية متطوعون من وحدتي التطوعي بجمعية أجياد للدعوة وكشافة لجنة التنمية الاجتماعي ببطحاء قريش.

وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
02:43 PM

بالفيديو.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام في صلاة الجمعة بجامع الموسى بمكة

ضمن التعاون المشترك الهادف إلى تطبيق الخطة الرامية لمنع انتشار "كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,413

شهد جامع الموسى بحي الهجرة في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وثقت عدسة "سبق" مشاهد التزام المصلين خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد جامعاً حديث البناء بتصميم عصري جميل حيث كان يسمى سابقاً بجامع حسين عرب، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

وشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية متطوعون من وحدتي التطوعي بجمعية أجياد للدعوة وكشافة لجنة التنمية الاجتماعي ببطحاء قريش.

وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

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