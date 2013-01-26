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أمانة منطقة عسير تطرح ١٣ فرصةً استثمارية بالمنطقة

شملت مشروعات تنموية عدة

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ١٣ فرصةً استثمارية متنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة وجاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات إلكترونية إعلانية بنظام LED في مناطق مختلفة بالمنطقة مثل طريق الملك عبدالله، وجسر المطار، وطريق الفرعاء، إضافة إلى طرح فرص لإنشاء وصيانة وتشغيل مجموعة أكشاك لبيع الوجبات الغذائية في حديقة المشهد وحديقة سما أبها، إلى جانب عدة مشاريع متنوعة أخرى.

وأضاف "الحميدي" أن "الأمانة طرحت الفرص الاستثمارية بعد إجراء عدة دراسات وخطط دقيقة للمواقع والأفكار الاستثمارية بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات التي تخدم السكان والزوار والمنطقة عمومًا"، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والسعي إلى التنمية المستدامة عبر تمكين رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة من خلال تمكينهم من إطلاق المشاريع الناشئة عبر صناعة الفرص الاستثمارية في مواقع مميزة.

الجدير بالذكر، أن وكالة الاستثمارات بأمانة عسير مددت طرح ١٠ فرص استثمارية حتى تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم والاستفادة من الفرص المطروحة عبر بوابة "فرص"، مؤكدةً أنها حريصة على تسهيل إجراءات الرخص الاستثمارية من خلال إطلاع الراغبين على كراسات الشروط والمواصفات عبر موقع "بلدي" أو تطبيق "فرص" عبر الأجهزة الذكية.

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أمانة منطقة عسير تطرح ١٣ فرصةً استثمارية بالمنطقة
سبق

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ١٣ فرصةً استثمارية متنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة وجاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات إلكترونية إعلانية بنظام LED في مناطق مختلفة بالمنطقة مثل طريق الملك عبدالله، وجسر المطار، وطريق الفرعاء، إضافة إلى طرح فرص لإنشاء وصيانة وتشغيل مجموعة أكشاك لبيع الوجبات الغذائية في حديقة المشهد وحديقة سما أبها، إلى جانب عدة مشاريع متنوعة أخرى.

وأضاف "الحميدي" أن "الأمانة طرحت الفرص الاستثمارية بعد إجراء عدة دراسات وخطط دقيقة للمواقع والأفكار الاستثمارية بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات التي تخدم السكان والزوار والمنطقة عمومًا"، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والسعي إلى التنمية المستدامة عبر تمكين رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة من خلال تمكينهم من إطلاق المشاريع الناشئة عبر صناعة الفرص الاستثمارية في مواقع مميزة.

الجدير بالذكر، أن وكالة الاستثمارات بأمانة عسير مددت طرح ١٠ فرص استثمارية حتى تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم والاستفادة من الفرص المطروحة عبر بوابة "فرص"، مؤكدةً أنها حريصة على تسهيل إجراءات الرخص الاستثمارية من خلال إطلاع الراغبين على كراسات الشروط والمواصفات عبر موقع "بلدي" أو تطبيق "فرص" عبر الأجهزة الذكية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:37 PM

أمانة منطقة عسير تطرح ١٣ فرصةً استثمارية بالمنطقة

شملت مشروعات تنموية عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ١٣ فرصةً استثمارية متنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة وجاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات إلكترونية إعلانية بنظام LED في مناطق مختلفة بالمنطقة مثل طريق الملك عبدالله، وجسر المطار، وطريق الفرعاء، إضافة إلى طرح فرص لإنشاء وصيانة وتشغيل مجموعة أكشاك لبيع الوجبات الغذائية في حديقة المشهد وحديقة سما أبها، إلى جانب عدة مشاريع متنوعة أخرى.

وأضاف "الحميدي" أن "الأمانة طرحت الفرص الاستثمارية بعد إجراء عدة دراسات وخطط دقيقة للمواقع والأفكار الاستثمارية بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات التي تخدم السكان والزوار والمنطقة عمومًا"، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والسعي إلى التنمية المستدامة عبر تمكين رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة من خلال تمكينهم من إطلاق المشاريع الناشئة عبر صناعة الفرص الاستثمارية في مواقع مميزة.

الجدير بالذكر، أن وكالة الاستثمارات بأمانة عسير مددت طرح ١٠ فرص استثمارية حتى تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم والاستفادة من الفرص المطروحة عبر بوابة "فرص"، مؤكدةً أنها حريصة على تسهيل إجراءات الرخص الاستثمارية من خلال إطلاع الراغبين على كراسات الشروط والمواصفات عبر موقع "بلدي" أو تطبيق "فرص" عبر الأجهزة الذكية.

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