"المدخلي" للمرتبة التاسعة ببلدية أحد المسارحة

صدر القرار بترقية مدير مكتب رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة هادي محمد المدخلي من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة.

وأعرب المدخلي عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء مقدما شكره لأمين منطقة جازان ولرئيس بلدية احد المسارحة على دعمهم المتواصل .

وقد تلقى التهاني والتبريكات من زملائه بهذه المناسبة حيث يعد المدخلي من الموظفين المشهود لهم بالتميز والانجاز في العمل.