النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الحمادي: محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني

الدفاع المدني: حالتا وفاة وإصابة 7 مدنيين وأضرار مادية من جراء سقوط مقذوف حوثي معادٍ على الأعيان المدنية بصامطة

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل سباقات الخيل على كأسَيْ ولي العهد

سعود بن سلمان يفوز بالمركز الأول في الشوطَيْن الثامن والتاسع

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم نيابة عن سمو ولي العهد، حفل نادي سباقات الخيل على كأسَيْ سمو ولي العهد بنسخته الـ56 .

ولدى وصول الأمير محمد بن عبدالرحمن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "نجام" بالمركز الأول، كما سلَّم بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "ماكينج ميراكلس" بالمركز الأول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل سباقات الخيل على كأسَيْ ولي العهد
سبق

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم نيابة عن سمو ولي العهد، حفل نادي سباقات الخيل على كأسَيْ سمو ولي العهد بنسخته الـ56 .

ولدى وصول الأمير محمد بن عبدالرحمن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "نجام" بالمركز الأول، كما سلَّم بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "ماكينج ميراكلس" بالمركز الأول.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
11:07 PM

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل سباقات الخيل على كأسَيْ ولي العهد

سعود بن سلمان يفوز بالمركز الأول في الشوطَيْن الثامن والتاسع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
642

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم نيابة عن سمو ولي العهد، حفل نادي سباقات الخيل على كأسَيْ سمو ولي العهد بنسخته الـ56 .

ولدى وصول الأمير محمد بن عبدالرحمن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "نجام" بالمركز الأول، كما سلَّم بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "ماكينج ميراكلس" بالمركز الأول.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,491

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة