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السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

"التحقيقات الفيدرالي" رصد 100 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات تحدِّد هويته

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لقطات أمنية جديدة أمس الثلاثاء لشخص مشتبه به في وضع قنبلتَين أمام موقعَين حيويَّين في العاصمة قبيل شغب أنصار ترامب حول الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير الماضي.

وتفصيلاً، يواصل المحققون جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي وضع قنبلتَين أنبوبيتَين خارج مقر اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتُشفتا في واشنطن العاصمة خلال اليوم الذي وقعت به أعمال الشغب في الكابيتول، وفق "سبوتنيك".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قنبلتَين أنبوبيتَين زُرعتا قرب مقر الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتقدِّم مقاطع الفيديو، التي تعرض زوايا متعددة من كاميرات مراقبة مختلفة، نظرة أوضح على شخص مقنع، يرتدي غطاء للرأس.

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن وضع المتفجرات.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن
سبق

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لقطات أمنية جديدة أمس الثلاثاء لشخص مشتبه به في وضع قنبلتَين أمام موقعَين حيويَّين في العاصمة قبيل شغب أنصار ترامب حول الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير الماضي.

وتفصيلاً، يواصل المحققون جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي وضع قنبلتَين أنبوبيتَين خارج مقر اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتُشفتا في واشنطن العاصمة خلال اليوم الذي وقعت به أعمال الشغب في الكابيتول، وفق "سبوتنيك".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قنبلتَين أنبوبيتَين زُرعتا قرب مقر الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتقدِّم مقاطع الفيديو، التي تعرض زوايا متعددة من كاميرات مراقبة مختلفة، نظرة أوضح على شخص مقنع، يرتدي غطاء للرأس.

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن وضع المتفجرات.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
01:51 AM

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

"التحقيقات الفيدرالي" رصد 100 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات تحدِّد هويته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لقطات أمنية جديدة أمس الثلاثاء لشخص مشتبه به في وضع قنبلتَين أمام موقعَين حيويَّين في العاصمة قبيل شغب أنصار ترامب حول الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير الماضي.

وتفصيلاً، يواصل المحققون جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي وضع قنبلتَين أنبوبيتَين خارج مقر اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتُشفتا في واشنطن العاصمة خلال اليوم الذي وقعت به أعمال الشغب في الكابيتول، وفق "سبوتنيك".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قنبلتَين أنبوبيتَين زُرعتا قرب مقر الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتقدِّم مقاطع الفيديو، التي تعرض زوايا متعددة من كاميرات مراقبة مختلفة، نظرة أوضح على شخص مقنع، يرتدي غطاء للرأس.

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن وضع المتفجرات.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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