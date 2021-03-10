أعضاء "بلدي جدة" يقفون على مشروع تقاطع طريق المدينة مع التحلية

بتكلفة 240 مليون ريال ونسبة الإنجاز بالمرحلة الثانية بلغت 75%

زار فريق من المجلس البلدي بجدة مشروع نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، والذي يبلغ طوله (1200) متر وبتكلفة إجمالية (240.393.7350) ريالاً، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع إلى 100%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 75%.

يأتي ذلك ضمن جولات أعضاء المجلس الميدانية على عدد من المشاريع الخدمية التي تنفذها أمانة محافظة جدة.

وزار أعضاء المجلس مشروع حديقة الأمير ماجد، والتي تقع على مساحة 120 ألف م2 وبتكلفة قدرت بـ80 مليون ريال، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، وتحوي منطقة ألعاب أطفال بمساحة 8000 متر مربع، وكذلك نوافير تفاعلية ومواقع استثمارية وغيرها من جوانب الترفيه.

واختتمت جولات المجلس بزيارة مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار بحي التيسير والمكون من 2.31كيلو العبارة الصندوقية وأكثر من 4 كيلو مواسير صرف خرسانية و8 كم تخفيض مياه سطحية وبتكلفة 95.243.144 مليون ريال، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 38.5% ومن المتوقع الانتهاء منه بداية العام الهجري القادم 1443هـ.

وأكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن الجولات التي قام بها أعضاء المجلس خلال اليومين الماضيين تأتي من ضمن مهام الوقوف ميدانياً على المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومتابعة سيرها وطرق تنفيذها والاطمئنان على وتيرة العمل بها، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المشاريع كانت من الأمور الملحّة والواجب قيامها، وقد وردت للمجلس في أوقات سابقة شكاوى من المواطنين طالبين الحلول، ونحمد الله أن هذه الحلول بدأت تظهر على سطح الواقع باستجابة الجهات المعنية وتنفيذها لهذه المشروعات بدعم لا محدود من القيادة التي لا تألو جهداً في تحقيق الرفاه للمواطنين.

ووصف "المحمدي" مواصلة المجلس البلدي جولاته الميدانية على عدد من المشاريع الخدمية التي تنفذها أمانة محافظة جدة في عدة أحياء بالأمر الضروري ومن واجبات المجلس الرئيسية.