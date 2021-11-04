النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحكومة الرقمية" تعلن نتائج استبيان "كن شريك المستقبل"

يهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج استبيان "كن شريك المستقبل" الذي بلغ عدد المشاركين فيه أكثر من عشرة آلاف من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من خدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية.

وكشفت نتائج الاستبيان أن نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية بلغت 80% لدى الأفراد و64% لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما بلغ رضا الجهات الحكومية عن إجراءات العمل التكاملية بينها 72%.

وطالب غالبية الأفراد بتحسين آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، وأظهر المشاركون في الاستبيان استعدادهم لتقديم أفكار مبتكرة للخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 56% في القطاع الخاص، و36% من القطاع الحكومي، ونسبة 33% عند الأفراد.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المستفيدين من خدمات الحكومة الرقمية سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية والقطاع الخاص هم الشريك الاستراتيجي للهيئة في رحلة التحول الرقمي الحكومي للمملكة.

ولفت إلى أن نتائج الاستبيان ساهمت في الخروج بمبادرات لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أبرزها تطبيق حوكمة المنصات الحكومية الرقمية الجديدة والقائمة، وتفعيل الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية.

وأوضح "الصويان" أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى رفع كفاءة خدمات الحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز مستوى جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.

وسعت الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية؛ حيث أظهرت النتائج وعي واهتمام المشاركين من جميع فئات المجتمع من خلال آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية الرقمية، انطلاقاً من رؤية الهيئة في بناء شراكات مع كافة القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحكومة الرقمية" تعلن نتائج استبيان "كن شريك المستقبل"
سبق

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج استبيان "كن شريك المستقبل" الذي بلغ عدد المشاركين فيه أكثر من عشرة آلاف من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من خدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية.

وكشفت نتائج الاستبيان أن نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية بلغت 80% لدى الأفراد و64% لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما بلغ رضا الجهات الحكومية عن إجراءات العمل التكاملية بينها 72%.

وطالب غالبية الأفراد بتحسين آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، وأظهر المشاركون في الاستبيان استعدادهم لتقديم أفكار مبتكرة للخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 56% في القطاع الخاص، و36% من القطاع الحكومي، ونسبة 33% عند الأفراد.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المستفيدين من خدمات الحكومة الرقمية سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية والقطاع الخاص هم الشريك الاستراتيجي للهيئة في رحلة التحول الرقمي الحكومي للمملكة.

ولفت إلى أن نتائج الاستبيان ساهمت في الخروج بمبادرات لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أبرزها تطبيق حوكمة المنصات الحكومية الرقمية الجديدة والقائمة، وتفعيل الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية.

وأوضح "الصويان" أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى رفع كفاءة خدمات الحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز مستوى جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.

وسعت الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية؛ حيث أظهرت النتائج وعي واهتمام المشاركين من جميع فئات المجتمع من خلال آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية الرقمية، انطلاقاً من رؤية الهيئة في بناء شراكات مع كافة القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
06:01 PM

"الحكومة الرقمية" تعلن نتائج استبيان "كن شريك المستقبل"

يهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
278

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج استبيان "كن شريك المستقبل" الذي بلغ عدد المشاركين فيه أكثر من عشرة آلاف من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من خدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية.

وكشفت نتائج الاستبيان أن نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية بلغت 80% لدى الأفراد و64% لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما بلغ رضا الجهات الحكومية عن إجراءات العمل التكاملية بينها 72%.

وطالب غالبية الأفراد بتحسين آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، وأظهر المشاركون في الاستبيان استعدادهم لتقديم أفكار مبتكرة للخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 56% في القطاع الخاص، و36% من القطاع الحكومي، ونسبة 33% عند الأفراد.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المستفيدين من خدمات الحكومة الرقمية سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية والقطاع الخاص هم الشريك الاستراتيجي للهيئة في رحلة التحول الرقمي الحكومي للمملكة.

ولفت إلى أن نتائج الاستبيان ساهمت في الخروج بمبادرات لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أبرزها تطبيق حوكمة المنصات الحكومية الرقمية الجديدة والقائمة، وتفعيل الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية.

وأوضح "الصويان" أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى رفع كفاءة خدمات الحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز مستوى جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.

وسعت الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية؛ حيث أظهرت النتائج وعي واهتمام المشاركين من جميع فئات المجتمع من خلال آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية الرقمية، انطلاقاً من رؤية الهيئة في بناء شراكات مع كافة القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,100
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,965
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة