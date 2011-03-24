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"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ومنطقتَي الجوف والشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ومنطقتَي الجوف والشمالية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
08:21 AM

"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ومنطقتَي الجوف والشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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