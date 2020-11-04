تدخل جراحي ناجح لإزالة مياه بيضاء وجزء من جسم زجاجي بعين طفل بعمر 6 أشهر

أجراه فريق طبي بمستشفى شرق جدة بالتخدير الكلي بعد التأهيل

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة مكوّن من استشاريين من قسم القلب والأطفال والتخدير، في تأهيل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني متلازمة داون مع الإصابة بالساد الأبيض الوراثي بالعينين ومع وجود ثقبين بالقلب ومياه بيضاء بالعينين اليمنى واليسرى والجسم الزجاجي.

ويأتي هذا التدخل كون التأخير في العمل الجراحي يتسبب في كسل شديد وضعف بالإبصار في العينين.

وكانت الأم قد توجهت إلى مستشفى العيون بجدة وتم تحويلها إلى مستشفى شرق جدة بسبب حالة الطفل الطارئة، وبما يتميز به شرق جدة من إمكانات طبية متميزة ومتطورة في تخصص الأطفال وحديثي الولادة .

وتم عمل تأهيل للطفل للتخدير الكلي مع عمل التحاليل والأشعة اللازمة للجراحة كافة، وتمكن الفريق الطبي من إزالة المياه البيضاء مع فتح الكبسولة الخلفية وإزالة جزء من الجسم الزجاجي وزرع عدسات داخل العين ومتابعة النظر بصفة دورية بوحدة البصريات.