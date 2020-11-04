النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل جراحي ناجح لإزالة مياه بيضاء وجزء من جسم زجاجي بعين طفل بعمر 6 أشهر

أجراه فريق طبي بمستشفى شرق جدة بالتخدير الكلي بعد التأهيل

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة مكوّن من استشاريين من قسم القلب والأطفال والتخدير، في تأهيل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني متلازمة داون مع الإصابة بالساد الأبيض الوراثي بالعينين ومع وجود ثقبين بالقلب ومياه بيضاء بالعينين اليمنى واليسرى والجسم الزجاجي.

ويأتي هذا التدخل كون التأخير في العمل الجراحي يتسبب في كسل شديد وضعف بالإبصار في العينين.

وكانت الأم قد توجهت إلى مستشفى العيون بجدة وتم تحويلها إلى مستشفى شرق جدة بسبب حالة الطفل الطارئة، وبما يتميز به شرق جدة من إمكانات طبية متميزة ومتطورة في تخصص الأطفال وحديثي الولادة .

وتم عمل تأهيل للطفل للتخدير الكلي مع عمل التحاليل والأشعة اللازمة للجراحة كافة، وتمكن الفريق الطبي من إزالة المياه البيضاء مع فتح الكبسولة الخلفية وإزالة جزء من الجسم الزجاجي وزرع عدسات داخل العين ومتابعة النظر بصفة دورية بوحدة البصريات.

فريق طبي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل جراحي ناجح لإزالة مياه بيضاء وجزء من جسم زجاجي بعين طفل بعمر 6 أشهر
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة مكوّن من استشاريين من قسم القلب والأطفال والتخدير، في تأهيل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني متلازمة داون مع الإصابة بالساد الأبيض الوراثي بالعينين ومع وجود ثقبين بالقلب ومياه بيضاء بالعينين اليمنى واليسرى والجسم الزجاجي.

ويأتي هذا التدخل كون التأخير في العمل الجراحي يتسبب في كسل شديد وضعف بالإبصار في العينين.

وكانت الأم قد توجهت إلى مستشفى العيون بجدة وتم تحويلها إلى مستشفى شرق جدة بسبب حالة الطفل الطارئة، وبما يتميز به شرق جدة من إمكانات طبية متميزة ومتطورة في تخصص الأطفال وحديثي الولادة .

وتم عمل تأهيل للطفل للتخدير الكلي مع عمل التحاليل والأشعة اللازمة للجراحة كافة، وتمكن الفريق الطبي من إزالة المياه البيضاء مع فتح الكبسولة الخلفية وإزالة جزء من الجسم الزجاجي وزرع عدسات داخل العين ومتابعة النظر بصفة دورية بوحدة البصريات.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:58 AM

تدخل جراحي ناجح لإزالة مياه بيضاء وجزء من جسم زجاجي بعين طفل بعمر 6 أشهر

أجراه فريق طبي بمستشفى شرق جدة بالتخدير الكلي بعد التأهيل

A A A
محمد حضاض - جدة
1
1,166

نجح فريق طبي بمستشفى شرق جدة مكوّن من استشاريين من قسم القلب والأطفال والتخدير، في تأهيل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني متلازمة داون مع الإصابة بالساد الأبيض الوراثي بالعينين ومع وجود ثقبين بالقلب ومياه بيضاء بالعينين اليمنى واليسرى والجسم الزجاجي.

ويأتي هذا التدخل كون التأخير في العمل الجراحي يتسبب في كسل شديد وضعف بالإبصار في العينين.

وكانت الأم قد توجهت إلى مستشفى العيون بجدة وتم تحويلها إلى مستشفى شرق جدة بسبب حالة الطفل الطارئة، وبما يتميز به شرق جدة من إمكانات طبية متميزة ومتطورة في تخصص الأطفال وحديثي الولادة .

وتم عمل تأهيل للطفل للتخدير الكلي مع عمل التحاليل والأشعة اللازمة للجراحة كافة، وتمكن الفريق الطبي من إزالة المياه البيضاء مع فتح الكبسولة الخلفية وإزالة جزء من الجسم الزجاجي وزرع عدسات داخل العين ومتابعة النظر بصفة دورية بوحدة البصريات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,511
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,987

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة