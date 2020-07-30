النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أذربيجان تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أذربيجان تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة
سبق

سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
05:14 PM

أذربيجان تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
170

سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة