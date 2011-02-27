النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير عسير": الأوامر الملكية شاهدة على مسيرة التطوير واختيار الكفاءات لخدمة الوطن والمواطن

ثمَّن القرار التاريخي بإنشاء هيئة لتطوير المنطقة ورحب بتعيين تركي بن طلال نائبًا له

رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أمس، والتي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

وأضاف أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة.

وبيّن الأمير فيصل بن خالد أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.

ورحب الأمير فيصل بن خالد أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بأخيه نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في مهمته الجديدة، لتحقيق تطلعات ولي الأمر وخدمة أهالي المنطقة.

كما رفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على القرار التاريخي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، مؤكدًا أنها ستكون نواة ونقطة تحول لمستقبل تنموي وسياحي ستشهده المنطقة في عهد ملك الحزم والعزم والذي يولي الإنسان السعودي الأهمية والأولوية في كل ما يحقق تطلعاته التنموية، مشيرًا إلى أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير معين وأول الداعمين لهذه الهيئة الوليدة لتحقق الأهداف الطموحة والخطط الاستراتيجية لكل المشروعات التنموية بما يواكب التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية السعودية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير عسير": الأوامر الملكية شاهدة على مسيرة التطوير واختيار الكفاءات لخدمة الوطن والمواطن
سبق

رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أمس، والتي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

وأضاف أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة.

وبيّن الأمير فيصل بن خالد أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.

ورحب الأمير فيصل بن خالد أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بأخيه نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في مهمته الجديدة، لتحقيق تطلعات ولي الأمر وخدمة أهالي المنطقة.

كما رفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على القرار التاريخي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، مؤكدًا أنها ستكون نواة ونقطة تحول لمستقبل تنموي وسياحي ستشهده المنطقة في عهد ملك الحزم والعزم والذي يولي الإنسان السعودي الأهمية والأولوية في كل ما يحقق تطلعاته التنموية، مشيرًا إلى أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير معين وأول الداعمين لهذه الهيئة الوليدة لتحقق الأهداف الطموحة والخطط الاستراتيجية لكل المشروعات التنموية بما يواكب التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية السعودية ٢٠٣٠.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:55 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:02 AM

"أمير عسير": الأوامر الملكية شاهدة على مسيرة التطوير واختيار الكفاءات لخدمة الوطن والمواطن

ثمَّن القرار التاريخي بإنشاء هيئة لتطوير المنطقة ورحب بتعيين تركي بن طلال نائبًا له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
301

رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أمس، والتي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

وأضاف أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة.

وبيّن الأمير فيصل بن خالد أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.

ورحب الأمير فيصل بن خالد أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بأخيه نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في مهمته الجديدة، لتحقيق تطلعات ولي الأمر وخدمة أهالي المنطقة.

كما رفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على القرار التاريخي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، مؤكدًا أنها ستكون نواة ونقطة تحول لمستقبل تنموي وسياحي ستشهده المنطقة في عهد ملك الحزم والعزم والذي يولي الإنسان السعودي الأهمية والأولوية في كل ما يحقق تطلعاته التنموية، مشيرًا إلى أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير معين وأول الداعمين لهذه الهيئة الوليدة لتحقق الأهداف الطموحة والخطط الاستراتيجية لكل المشروعات التنموية بما يواكب التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية السعودية ٢٠٣٠.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة