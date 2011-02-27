"أمير عسير": الأوامر الملكية شاهدة على مسيرة التطوير واختيار الكفاءات لخدمة الوطن والمواطن

ثمَّن القرار التاريخي بإنشاء هيئة لتطوير المنطقة ورحب بتعيين تركي بن طلال نائبًا له

رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أمس، والتي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

وأضاف أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة.

وبيّن الأمير فيصل بن خالد أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.

ورحب الأمير فيصل بن خالد أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بأخيه نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في مهمته الجديدة، لتحقيق تطلعات ولي الأمر وخدمة أهالي المنطقة.

كما رفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على القرار التاريخي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، مؤكدًا أنها ستكون نواة ونقطة تحول لمستقبل تنموي وسياحي ستشهده المنطقة في عهد ملك الحزم والعزم والذي يولي الإنسان السعودي الأهمية والأولوية في كل ما يحقق تطلعاته التنموية، مشيرًا إلى أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير معين وأول الداعمين لهذه الهيئة الوليدة لتحقق الأهداف الطموحة والخطط الاستراتيجية لكل المشروعات التنموية بما يواكب التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية السعودية ٢٠٣٠.