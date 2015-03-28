النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

5 ورش عمل لرفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوتهم ومرئياتهم

عقد مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، (5) ورش عمل افتراضية، وذلك في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الورش إلى تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الإستراتيجي الايجابي بين الجانبين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وحظيت بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي، حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها؛ فضلاً عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزّز من أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

تأتي هذه الورش انطلاقاً من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حالياً، وضمن مبادرة أسهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجيات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية
سبق

عقد مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، (5) ورش عمل افتراضية، وذلك في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الورش إلى تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الإستراتيجي الايجابي بين الجانبين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وحظيت بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي، حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها؛ فضلاً عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزّز من أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

تأتي هذه الورش انطلاقاً من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حالياً، وضمن مبادرة أسهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجيات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
11:11 AM

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

5 ورش عمل لرفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوتهم ومرئياتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
48

عقد مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، (5) ورش عمل افتراضية، وذلك في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الورش إلى تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الإستراتيجي الايجابي بين الجانبين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وحظيت بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي، حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها؛ فضلاً عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزّز من أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

تأتي هذه الورش انطلاقاً من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حالياً، وضمن مبادرة أسهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجيات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,579
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,870

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة