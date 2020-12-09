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جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 8 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:43 AM

جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 8 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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