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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تغلق 65 محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية

بعد تكثيف جولاتها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية

كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 65 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية.

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أمانة جدة تغلق 65 محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية
سبق

كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 65 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
05:53 PM

أمانة جدة تغلق 65 محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية

بعد تكثيف جولاتها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 65 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية.

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