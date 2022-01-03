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"وزير البيئة" يطلق مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بجدة

شملت رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا وعربة للأقمار الاصطناعية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الإثنين، مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بمقر المركز بجدة.

وشملت المشاريع رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا ومحطات رصد متنقلة وعربة نقل معنية بالأقمار الاصطناعية.

تأتي هذه المشاريع ضمن البرامج المعنية برفع الكفاءة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للمركز الوطني للأرصاد.

واطلع الفضلي، خلال زيارته مقر المركز بجدة، على سير المبادرات المتعلقة بتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس وهي إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية، التي تمت من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كيلو مترات إلى 1.6 كيلو متر لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام.

وتابع مهام المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني التي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأرصادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي آثارها.

وشملت جولة الفضلي، مركز جدة الإقليمي للاتصالات ومركز المعلومات التشغيلية الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الذي يعد نقطة اتصال وتبادل للمعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية الأقاليم حول العالم.

وعقد الوزير الفضلي، اجتماعاً مع قيادات المركز والمختصين للتعرف على سير عمل المركز والمهام المستقبلية والبرامج التشغيلية المتعلقة بالخدمات الأرصادية.

تجدر الإشارة الى أن عدد الرادارات بمنظومة الأرصاد أصبح 21 راداراً ما بين ثابت ومتحرك، وارتفاع نسبة التغطية الجغرافية إلى تغطية أكثر من 95% للمناطق المأهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير البيئة" يطلق مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بجدة
سبق

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الإثنين، مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بمقر المركز بجدة.

وشملت المشاريع رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا ومحطات رصد متنقلة وعربة نقل معنية بالأقمار الاصطناعية.

تأتي هذه المشاريع ضمن البرامج المعنية برفع الكفاءة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للمركز الوطني للأرصاد.

واطلع الفضلي، خلال زيارته مقر المركز بجدة، على سير المبادرات المتعلقة بتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس وهي إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية، التي تمت من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كيلو مترات إلى 1.6 كيلو متر لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام.

وتابع مهام المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني التي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأرصادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي آثارها.

وشملت جولة الفضلي، مركز جدة الإقليمي للاتصالات ومركز المعلومات التشغيلية الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الذي يعد نقطة اتصال وتبادل للمعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية الأقاليم حول العالم.

وعقد الوزير الفضلي، اجتماعاً مع قيادات المركز والمختصين للتعرف على سير عمل المركز والمهام المستقبلية والبرامج التشغيلية المتعلقة بالخدمات الأرصادية.

تجدر الإشارة الى أن عدد الرادارات بمنظومة الأرصاد أصبح 21 راداراً ما بين ثابت ومتحرك، وارتفاع نسبة التغطية الجغرافية إلى تغطية أكثر من 95% للمناطق المأهولة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:05 PM

"وزير البيئة" يطلق مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بجدة

شملت رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا وعربة للأقمار الاصطناعية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الإثنين، مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد بمقر المركز بجدة.

وشملت المشاريع رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا ومحطات رصد متنقلة وعربة نقل معنية بالأقمار الاصطناعية.

تأتي هذه المشاريع ضمن البرامج المعنية برفع الكفاءة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للمركز الوطني للأرصاد.

واطلع الفضلي، خلال زيارته مقر المركز بجدة، على سير المبادرات المتعلقة بتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس وهي إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية، التي تمت من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كيلو مترات إلى 1.6 كيلو متر لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام.

وتابع مهام المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني التي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأرصادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي آثارها.

وشملت جولة الفضلي، مركز جدة الإقليمي للاتصالات ومركز المعلومات التشغيلية الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الذي يعد نقطة اتصال وتبادل للمعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية الأقاليم حول العالم.

وعقد الوزير الفضلي، اجتماعاً مع قيادات المركز والمختصين للتعرف على سير عمل المركز والمهام المستقبلية والبرامج التشغيلية المتعلقة بالخدمات الأرصادية.

تجدر الإشارة الى أن عدد الرادارات بمنظومة الأرصاد أصبح 21 راداراً ما بين ثابت ومتحرك، وارتفاع نسبة التغطية الجغرافية إلى تغطية أكثر من 95% للمناطق المأهولة.

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