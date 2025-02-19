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السعودية تستنكر الهجوم الذي استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

جدّدت موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبّب في مقتل وجرح وخطف عددٍ من الأشخاص.

وقدّمت المملكة الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق.

وجدّدت المملكة التأكيد على موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية بوركينا فاسو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تستنكر الهجوم الذي استهدف كنيسة في بوركينا فاسو
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبّب في مقتل وجرح وخطف عددٍ من الأشخاص.

وقدّمت المملكة الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق.

وجدّدت المملكة التأكيد على موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
01:31 PM

السعودية تستنكر الهجوم الذي استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

جدّدت موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
294

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبّب في مقتل وجرح وخطف عددٍ من الأشخاص.

وقدّمت المملكة الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق.

وجدّدت المملكة التأكيد على موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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