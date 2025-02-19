السعودية تستنكر الهجوم الذي استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

جدّدت موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبّب في مقتل وجرح وخطف عددٍ من الأشخاص.

وقدّمت المملكة الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق.

وجدّدت المملكة التأكيد على موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.