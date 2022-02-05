شيخ قبائل "بني هلال" يحتفل بزفاف نجله "يحيى"
احتفى شيخ قبائل "بني هلال" الشيخ عبدالكريم بن سعيد الهلالي، بزفاف نجله الشيخ "يحيى".
جاء ذلك، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومشايخ القبائل وأعيانها في منطقة مكة المكرمة.
وعبّر الشيخ "عبدالكريم"، عن شكره وامتنانه لجميع مَن شاركهم حفل زفاف نجله؛ متمنيًا للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.
شيخ قبائل "بني هلال" يحتفل بزفاف نجله "يحيى"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-05
احتفى شيخ قبائل "بني هلال" الشيخ عبدالكريم بن سعيد الهلالي، بزفاف نجله الشيخ "يحيى".
جاء ذلك، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومشايخ القبائل وأعيانها في منطقة مكة المكرمة.
وعبّر الشيخ "عبدالكريم"، عن شكره وامتنانه لجميع مَن شاركهم حفل زفاف نجله؛ متمنيًا للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
05:17 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:35 PM
شيخ قبائل "بني هلال" يحتفل بزفاف نجله "يحيى"
احتفى شيخ قبائل "بني هلال" الشيخ عبدالكريم بن سعيد الهلالي، بزفاف نجله الشيخ "يحيى".
جاء ذلك، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومشايخ القبائل وأعيانها في منطقة مكة المكرمة.
وعبّر الشيخ "عبدالكريم"، عن شكره وامتنانه لجميع مَن شاركهم حفل زفاف نجله؛ متمنيًا للعروسين التوفيق والحياة السعيدة.