النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

170 قبة تشكّل أحد أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي

تتخذ طابعاً فريداً في تشكيلها ووظائفها وبنائها

تشكّل القباب أحد أبرز العناصر المعمارية للمسجد النبوي، وتتخذ طابعاً فريداً في تشكيلها ووظائفها وبنائها بطراز هندسي متقن يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية والهواء إلى المسجد النبوي، منذ تشييد القباب قبل مئات السنين.

ويتميّز المسجد النبوي، كما أوضح الباحث والمهتم بتاريخ المدينة المنوّرة الدكتور فؤاد بن ضيف الله المغامسي؛ بسمات معمارية فريدة في بناء القباب التي تضم عديداً من الدلالات الفنية والمعمارية والهندسية والجمالية، ولها وظائف لذات المكان، ومن أبرزها "القبة الخضراء" التي تمثّل أبرز الرموز المعمارية للمسجد النبوي.

ويعدون المماليك هم أول مَن قام ببناء القبة على الحجرة الشريفة في المسجد النبوي، وذلك في النصف الثاني من القرن السابع الهجري وتحديداً سنة 678هـ / 1279م، في عهد السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي، فلم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة ولا بناء مرتفع.

ومرّت القبة الخضراء بمراحل في البناء وكان لونها أبيض، ثم صبغت باللون الأزرق، واستقر لونها على اللون الأخضر منذ عام 1253هـ / 1837م.

أما بالنسبة للقباب الأخرى فالقبة التي تليها بالحجم هي القبة المجاورة لها باللون الرصاصي، وتعرف بقبة المحاريب؛ لأن تحتها محراب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومحراب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في الجدار القِبلي.

ويحوي المسجد النبوي عديداً من القباب الصغيرة المتناثرة التي يبلغ عددها تقريباً 170 قبة تختلف في أشكالها وأحجامها، فبعضها ذات نوافذ، وبعضها مصمتة، وبعضها دائرية الشكل، وبعضها أشبه ما تكون بالشكل البيضاوي، وذلك يعود لعدة أسباب فنية ووظائف، من أبرزها: إتاحة دخول الإضاءة الطبيعية للمسجد، حيث يصف الرحالة "بيرتون" منظر المسجد النبوي، فيذكر أنه يثير الإعجاب، وأن الأنوار التي تنبعث من الزجاج الملون سواءً على الجدران أو التي على القباب تعطي منظراً مبهراً.

ومن الفوائد التي توفّرها القباب، أنها تتيح كذلك ما يتعلق بتصريف الأبخرة الضارّة قديماً، إذ كان المسجد النبوي في السابق يُضاء بالشموع التي تخرج منها الأبخرة والهباب، فكانت النوافذ تساعد على عبور تيار هوائي بين القباب وأبواب المسجد النبوي والحصوة، ما يساعد على تلطيف الجو وتنقية الهواء داخل المسجد النبوي، كما يساعد على خروج هباب الشموع.

ومن فوائدها أيضاً ما يتعلق بالصوت، إذ لم تكن مكبّرات الصوت موجودة قديماً، فكانت القباب وتجويفاتها تساعد على انتقال صدى الصوت لعموم المسجد أو لمساحة كبيرة منه من قِبل المبلّغين الذين يقع مقرّهم في المكبرية منتصف الروضة المطهّرة، كما تشكّل القباب منظراً جمالياً جلياً من الداخل، فهناك إبداعات الخطّاطين والنقّاشين والرسّامين بفنّهم داخل بطن القباب من كتابات ورسومات.

وتقوم الدولة متمثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات المعنية الأخرى بجهود من ناحية الاهتمام بالقباب، وما يتعلق بالترميم والصيانة والمتابعة، من خلال خبراء متخصّصين والاستعانة بالأجهزة الحديثة للمحافظة على جمالية وجودة القباب التي يعود تشييدها لقرون من الزمن، وظلّت على مدى عقود تتميّز ببهائها ووظائفها بفضل العناية الفائقة التي تحظى بها كباقي العناصر المعمارية ومكوّنات المسجد النبوي الشريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
170 قبة تشكّل أحد أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي
سبق

تشكّل القباب أحد أبرز العناصر المعمارية للمسجد النبوي، وتتخذ طابعاً فريداً في تشكيلها ووظائفها وبنائها بطراز هندسي متقن يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية والهواء إلى المسجد النبوي، منذ تشييد القباب قبل مئات السنين.

ويتميّز المسجد النبوي، كما أوضح الباحث والمهتم بتاريخ المدينة المنوّرة الدكتور فؤاد بن ضيف الله المغامسي؛ بسمات معمارية فريدة في بناء القباب التي تضم عديداً من الدلالات الفنية والمعمارية والهندسية والجمالية، ولها وظائف لذات المكان، ومن أبرزها "القبة الخضراء" التي تمثّل أبرز الرموز المعمارية للمسجد النبوي.

ويعدون المماليك هم أول مَن قام ببناء القبة على الحجرة الشريفة في المسجد النبوي، وذلك في النصف الثاني من القرن السابع الهجري وتحديداً سنة 678هـ / 1279م، في عهد السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي، فلم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة ولا بناء مرتفع.

ومرّت القبة الخضراء بمراحل في البناء وكان لونها أبيض، ثم صبغت باللون الأزرق، واستقر لونها على اللون الأخضر منذ عام 1253هـ / 1837م.

أما بالنسبة للقباب الأخرى فالقبة التي تليها بالحجم هي القبة المجاورة لها باللون الرصاصي، وتعرف بقبة المحاريب؛ لأن تحتها محراب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومحراب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في الجدار القِبلي.

ويحوي المسجد النبوي عديداً من القباب الصغيرة المتناثرة التي يبلغ عددها تقريباً 170 قبة تختلف في أشكالها وأحجامها، فبعضها ذات نوافذ، وبعضها مصمتة، وبعضها دائرية الشكل، وبعضها أشبه ما تكون بالشكل البيضاوي، وذلك يعود لعدة أسباب فنية ووظائف، من أبرزها: إتاحة دخول الإضاءة الطبيعية للمسجد، حيث يصف الرحالة "بيرتون" منظر المسجد النبوي، فيذكر أنه يثير الإعجاب، وأن الأنوار التي تنبعث من الزجاج الملون سواءً على الجدران أو التي على القباب تعطي منظراً مبهراً.

ومن الفوائد التي توفّرها القباب، أنها تتيح كذلك ما يتعلق بتصريف الأبخرة الضارّة قديماً، إذ كان المسجد النبوي في السابق يُضاء بالشموع التي تخرج منها الأبخرة والهباب، فكانت النوافذ تساعد على عبور تيار هوائي بين القباب وأبواب المسجد النبوي والحصوة، ما يساعد على تلطيف الجو وتنقية الهواء داخل المسجد النبوي، كما يساعد على خروج هباب الشموع.

ومن فوائدها أيضاً ما يتعلق بالصوت، إذ لم تكن مكبّرات الصوت موجودة قديماً، فكانت القباب وتجويفاتها تساعد على انتقال صدى الصوت لعموم المسجد أو لمساحة كبيرة منه من قِبل المبلّغين الذين يقع مقرّهم في المكبرية منتصف الروضة المطهّرة، كما تشكّل القباب منظراً جمالياً جلياً من الداخل، فهناك إبداعات الخطّاطين والنقّاشين والرسّامين بفنّهم داخل بطن القباب من كتابات ورسومات.

وتقوم الدولة متمثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات المعنية الأخرى بجهود من ناحية الاهتمام بالقباب، وما يتعلق بالترميم والصيانة والمتابعة، من خلال خبراء متخصّصين والاستعانة بالأجهزة الحديثة للمحافظة على جمالية وجودة القباب التي يعود تشييدها لقرون من الزمن، وظلّت على مدى عقود تتميّز ببهائها ووظائفها بفضل العناية الفائقة التي تحظى بها كباقي العناصر المعمارية ومكوّنات المسجد النبوي الشريف.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:29 PM

170 قبة تشكّل أحد أبرز مكوّنات الهندسة المعمارية للمسجد النبوي

تتخذ طابعاً فريداً في تشكيلها ووظائفها وبنائها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
804

تشكّل القباب أحد أبرز العناصر المعمارية للمسجد النبوي، وتتخذ طابعاً فريداً في تشكيلها ووظائفها وبنائها بطراز هندسي متقن يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية والهواء إلى المسجد النبوي، منذ تشييد القباب قبل مئات السنين.

ويتميّز المسجد النبوي، كما أوضح الباحث والمهتم بتاريخ المدينة المنوّرة الدكتور فؤاد بن ضيف الله المغامسي؛ بسمات معمارية فريدة في بناء القباب التي تضم عديداً من الدلالات الفنية والمعمارية والهندسية والجمالية، ولها وظائف لذات المكان، ومن أبرزها "القبة الخضراء" التي تمثّل أبرز الرموز المعمارية للمسجد النبوي.

ويعدون المماليك هم أول مَن قام ببناء القبة على الحجرة الشريفة في المسجد النبوي، وذلك في النصف الثاني من القرن السابع الهجري وتحديداً سنة 678هـ / 1279م، في عهد السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي، فلم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة ولا بناء مرتفع.

ومرّت القبة الخضراء بمراحل في البناء وكان لونها أبيض، ثم صبغت باللون الأزرق، واستقر لونها على اللون الأخضر منذ عام 1253هـ / 1837م.

أما بالنسبة للقباب الأخرى فالقبة التي تليها بالحجم هي القبة المجاورة لها باللون الرصاصي، وتعرف بقبة المحاريب؛ لأن تحتها محراب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومحراب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في الجدار القِبلي.

ويحوي المسجد النبوي عديداً من القباب الصغيرة المتناثرة التي يبلغ عددها تقريباً 170 قبة تختلف في أشكالها وأحجامها، فبعضها ذات نوافذ، وبعضها مصمتة، وبعضها دائرية الشكل، وبعضها أشبه ما تكون بالشكل البيضاوي، وذلك يعود لعدة أسباب فنية ووظائف، من أبرزها: إتاحة دخول الإضاءة الطبيعية للمسجد، حيث يصف الرحالة "بيرتون" منظر المسجد النبوي، فيذكر أنه يثير الإعجاب، وأن الأنوار التي تنبعث من الزجاج الملون سواءً على الجدران أو التي على القباب تعطي منظراً مبهراً.

ومن الفوائد التي توفّرها القباب، أنها تتيح كذلك ما يتعلق بتصريف الأبخرة الضارّة قديماً، إذ كان المسجد النبوي في السابق يُضاء بالشموع التي تخرج منها الأبخرة والهباب، فكانت النوافذ تساعد على عبور تيار هوائي بين القباب وأبواب المسجد النبوي والحصوة، ما يساعد على تلطيف الجو وتنقية الهواء داخل المسجد النبوي، كما يساعد على خروج هباب الشموع.

ومن فوائدها أيضاً ما يتعلق بالصوت، إذ لم تكن مكبّرات الصوت موجودة قديماً، فكانت القباب وتجويفاتها تساعد على انتقال صدى الصوت لعموم المسجد أو لمساحة كبيرة منه من قِبل المبلّغين الذين يقع مقرّهم في المكبرية منتصف الروضة المطهّرة، كما تشكّل القباب منظراً جمالياً جلياً من الداخل، فهناك إبداعات الخطّاطين والنقّاشين والرسّامين بفنّهم داخل بطن القباب من كتابات ورسومات.

وتقوم الدولة متمثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات المعنية الأخرى بجهود من ناحية الاهتمام بالقباب، وما يتعلق بالترميم والصيانة والمتابعة، من خلال خبراء متخصّصين والاستعانة بالأجهزة الحديثة للمحافظة على جمالية وجودة القباب التي يعود تشييدها لقرون من الزمن، وظلّت على مدى عقود تتميّز ببهائها ووظائفها بفضل العناية الفائقة التي تحظى بها كباقي العناصر المعمارية ومكوّنات المسجد النبوي الشريف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,666

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة