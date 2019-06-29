النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عنيزة.. "محاصيلنا" يشجع على الاستثمار الزراعي بفعاليات متنوعة

يستمر 10 أيام ويحقق جملة من الأهداف التي تتقاطع مع رؤية المملكة

تنظّم الغرفة التجارية بعنيزة، يوم غدٍ الأربعاء، مهرجان "محاصيلنا" الزراعي، الذي يستمر لمدة عشرة أيام في مدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وقال رئيس غرفة عنيزة المشرف العام على المهرجان نزار بن حمد الحركان، إن "المملكة تعيش ازدهاراً كبيراً على الأصعدة كافة بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-".

وأضاف الحركان، تأتي القفزات الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الزراعي على رأس ذلك الازدهار الملحوظ ووجدنا مختلف أنواع الدعم من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الذي بارك الفكرة وشجعها ووجّه بتنفيذها وتسهيل الإجراءات كافة لترى النور، وهذا ما تعوّدناه من دعم لا محدود منه.

وأشار إلى أنه "وسط متابعة وإشراف محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يسعى فريق العمل لتحقيق جملة من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، أولها إحداث حراك اقتصادي غير مسبوق، وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من منتجات ومحاصيل زراعية وأهمية الاستثمار الزراعي، خاصة والقصيم تمتلك البيئة الخصبة والمشجعة لذلك، علاوة على تعزيز الصادرات مع الأخذ في الحسبان إيجاد حراك سياحي بفعاليات متنوعة وتوفير فرص وظيفية للشباب من الجنسين".

وتابع الحركان، "سوف يحظى المهرجان بمشاركات متنوعة من مختلف مناطق المملكة عبر شركات ومزارع وأفراد مهتمين بالمجال الزراعي، لذا فقد خصّصنا أكثر من 20 مساراً متنوعاً، مثل: مسار الفواكه والخضار، ومسار التمور، ومسار التوعية البيئية، ومسار المبيدات والأدوية الزراعية، ومسار الدواجن والبيض، ومسار تنسيق الحدائق، ومسار الحبوب والأعشاب".

وأكمل، "كذلك هناك مسارات توعوية؛ كمسار ترشيد المياه، ومسار العصائر والسلطات، ومسار الزراعة المائية، ومسار التقنية الزراعية الحديثة، ومسار اللحوم والأسماك، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل من خلال العروض التشويقية اليومية، وأركان المبيعات، ومشاركة المواهب الشابة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عنيزة.. "محاصيلنا" يشجع على الاستثمار الزراعي بفعاليات متنوعة
سبق

تنظّم الغرفة التجارية بعنيزة، يوم غدٍ الأربعاء، مهرجان "محاصيلنا" الزراعي، الذي يستمر لمدة عشرة أيام في مدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وقال رئيس غرفة عنيزة المشرف العام على المهرجان نزار بن حمد الحركان، إن "المملكة تعيش ازدهاراً كبيراً على الأصعدة كافة بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-".

وأضاف الحركان، تأتي القفزات الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الزراعي على رأس ذلك الازدهار الملحوظ ووجدنا مختلف أنواع الدعم من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الذي بارك الفكرة وشجعها ووجّه بتنفيذها وتسهيل الإجراءات كافة لترى النور، وهذا ما تعوّدناه من دعم لا محدود منه.

وأشار إلى أنه "وسط متابعة وإشراف محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يسعى فريق العمل لتحقيق جملة من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، أولها إحداث حراك اقتصادي غير مسبوق، وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من منتجات ومحاصيل زراعية وأهمية الاستثمار الزراعي، خاصة والقصيم تمتلك البيئة الخصبة والمشجعة لذلك، علاوة على تعزيز الصادرات مع الأخذ في الحسبان إيجاد حراك سياحي بفعاليات متنوعة وتوفير فرص وظيفية للشباب من الجنسين".

وتابع الحركان، "سوف يحظى المهرجان بمشاركات متنوعة من مختلف مناطق المملكة عبر شركات ومزارع وأفراد مهتمين بالمجال الزراعي، لذا فقد خصّصنا أكثر من 20 مساراً متنوعاً، مثل: مسار الفواكه والخضار، ومسار التمور، ومسار التوعية البيئية، ومسار المبيدات والأدوية الزراعية، ومسار الدواجن والبيض، ومسار تنسيق الحدائق، ومسار الحبوب والأعشاب".

وأكمل، "كذلك هناك مسارات توعوية؛ كمسار ترشيد المياه، ومسار العصائر والسلطات، ومسار الزراعة المائية، ومسار التقنية الزراعية الحديثة، ومسار اللحوم والأسماك، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل من خلال العروض التشويقية اليومية، وأركان المبيعات، ومشاركة المواهب الشابة".

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:37 PM

عنيزة.. "محاصيلنا" يشجع على الاستثمار الزراعي بفعاليات متنوعة

يستمر 10 أيام ويحقق جملة من الأهداف التي تتقاطع مع رؤية المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
1
402

تنظّم الغرفة التجارية بعنيزة، يوم غدٍ الأربعاء، مهرجان "محاصيلنا" الزراعي، الذي يستمر لمدة عشرة أيام في مدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وقال رئيس غرفة عنيزة المشرف العام على المهرجان نزار بن حمد الحركان، إن "المملكة تعيش ازدهاراً كبيراً على الأصعدة كافة بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-".

وأضاف الحركان، تأتي القفزات الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الزراعي على رأس ذلك الازدهار الملحوظ ووجدنا مختلف أنواع الدعم من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الذي بارك الفكرة وشجعها ووجّه بتنفيذها وتسهيل الإجراءات كافة لترى النور، وهذا ما تعوّدناه من دعم لا محدود منه.

وأشار إلى أنه "وسط متابعة وإشراف محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يسعى فريق العمل لتحقيق جملة من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، أولها إحداث حراك اقتصادي غير مسبوق، وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من منتجات ومحاصيل زراعية وأهمية الاستثمار الزراعي، خاصة والقصيم تمتلك البيئة الخصبة والمشجعة لذلك، علاوة على تعزيز الصادرات مع الأخذ في الحسبان إيجاد حراك سياحي بفعاليات متنوعة وتوفير فرص وظيفية للشباب من الجنسين".

وتابع الحركان، "سوف يحظى المهرجان بمشاركات متنوعة من مختلف مناطق المملكة عبر شركات ومزارع وأفراد مهتمين بالمجال الزراعي، لذا فقد خصّصنا أكثر من 20 مساراً متنوعاً، مثل: مسار الفواكه والخضار، ومسار التمور، ومسار التوعية البيئية، ومسار المبيدات والأدوية الزراعية، ومسار الدواجن والبيض، ومسار تنسيق الحدائق، ومسار الحبوب والأعشاب".

وأكمل، "كذلك هناك مسارات توعوية؛ كمسار ترشيد المياه، ومسار العصائر والسلطات، ومسار الزراعة المائية، ومسار التقنية الزراعية الحديثة، ومسار اللحوم والأسماك، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل من خلال العروض التشويقية اليومية، وأركان المبيعات، ومشاركة المواهب الشابة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة