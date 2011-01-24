النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. حملة لـ"الحياة الفطرية" تنظّف شواطئ تعشيش السلاحف بالسواحل

برأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان.. وإزالة 35 طن نفايات في 3 أيام

نفّذ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وبلدية محافظة ينبع وبلدية محافظة أملج، حملة تنظيف شواطئ تعشيش السلاحف البحرية في عدد من المواقع المهمة على سواحل البحر الأحمر، وهي رأس بريدي التابع لمحافظة ينبع، ورأس الشبعان والحسي التابعة لمحافظة أملج، وتم إزالة ٣٥ طنًّا من النفايات المتنوعة على مدى ثلاث أيام.

وتهدف حملة التنظيف التي امتدت بقدر ٩ كلم في المواقع المستهدفة، إلى إعادة تأهيل الشواطئ المهمة لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض؛ وذلك بهدف إنجاح مواسم التعشيش ضمن برنامج المحافظة على السلاحف البحرية وسلامة النظم البيئية البحرية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يُذكر أن منطقة رأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان، تعتبر من المناطق العشرين الهامة عالميًّا لتعشيش السلاحف، والأولى على مستوى دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر، ويعشش بتلك المناطق السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas)، وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

ويبدأ موسم تعشيش السلاحف الخضراء بتلك المناطق من شهر أغسطس، ويبلغ ذروته بين ٢٠ اغسطس- ٢٠ سبتمبر. ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أكتوبر، تضع خلالها الأنثى ما بين ٦٠- ١٦٠ بيضة في المرة الواحدة، وتدفن الحفرة وتعود للمياه وتكرر تلك العملية من ٣- ٦ مرات في الموسم الواحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. حملة لـ"الحياة الفطرية" تنظّف شواطئ تعشيش السلاحف بالسواحل
سبق

نفّذ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وبلدية محافظة ينبع وبلدية محافظة أملج، حملة تنظيف شواطئ تعشيش السلاحف البحرية في عدد من المواقع المهمة على سواحل البحر الأحمر، وهي رأس بريدي التابع لمحافظة ينبع، ورأس الشبعان والحسي التابعة لمحافظة أملج، وتم إزالة ٣٥ طنًّا من النفايات المتنوعة على مدى ثلاث أيام.

وتهدف حملة التنظيف التي امتدت بقدر ٩ كلم في المواقع المستهدفة، إلى إعادة تأهيل الشواطئ المهمة لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض؛ وذلك بهدف إنجاح مواسم التعشيش ضمن برنامج المحافظة على السلاحف البحرية وسلامة النظم البيئية البحرية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يُذكر أن منطقة رأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان، تعتبر من المناطق العشرين الهامة عالميًّا لتعشيش السلاحف، والأولى على مستوى دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر، ويعشش بتلك المناطق السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas)، وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

ويبدأ موسم تعشيش السلاحف الخضراء بتلك المناطق من شهر أغسطس، ويبلغ ذروته بين ٢٠ اغسطس- ٢٠ سبتمبر. ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أكتوبر، تضع خلالها الأنثى ما بين ٦٠- ١٦٠ بيضة في المرة الواحدة، وتدفن الحفرة وتعود للمياه وتكرر تلك العملية من ٣- ٦ مرات في الموسم الواحد.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:45 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:44 PM

شاهد.. حملة لـ"الحياة الفطرية" تنظّف شواطئ تعشيش السلاحف بالسواحل

برأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان.. وإزالة 35 طن نفايات في 3 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
2,580

نفّذ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وبلدية محافظة ينبع وبلدية محافظة أملج، حملة تنظيف شواطئ تعشيش السلاحف البحرية في عدد من المواقع المهمة على سواحل البحر الأحمر، وهي رأس بريدي التابع لمحافظة ينبع، ورأس الشبعان والحسي التابعة لمحافظة أملج، وتم إزالة ٣٥ طنًّا من النفايات المتنوعة على مدى ثلاث أيام.

وتهدف حملة التنظيف التي امتدت بقدر ٩ كلم في المواقع المستهدفة، إلى إعادة تأهيل الشواطئ المهمة لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض؛ وذلك بهدف إنجاح مواسم التعشيش ضمن برنامج المحافظة على السلاحف البحرية وسلامة النظم البيئية البحرية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يُذكر أن منطقة رأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان، تعتبر من المناطق العشرين الهامة عالميًّا لتعشيش السلاحف، والأولى على مستوى دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر، ويعشش بتلك المناطق السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas)، وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

ويبدأ موسم تعشيش السلاحف الخضراء بتلك المناطق من شهر أغسطس، ويبلغ ذروته بين ٢٠ اغسطس- ٢٠ سبتمبر. ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أكتوبر، تضع خلالها الأنثى ما بين ٦٠- ١٦٠ بيضة في المرة الواحدة، وتدفن الحفرة وتعود للمياه وتكرر تلك العملية من ٣- ٦ مرات في الموسم الواحد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة