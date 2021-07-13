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الصحة تؤكد: التفسيرات المتداولة غير صحيحة.. ونؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة لدينا

‫أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التفسيرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة.

وقال :‏نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة تؤكد: التفسيرات المتداولة غير صحيحة.. ونؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة لدينا
سبق

‫أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التفسيرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة.

وقال :‏نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:32 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:24 AM

الصحة تؤكد: التفسيرات المتداولة غير صحيحة.. ونؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة لدينا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
7,089

‫أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التفسيرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة.

وقال :‏نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

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