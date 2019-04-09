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طالبة امتياز تنقذ حياة طفلة في مجمع تجاري بحفر الباطن

أغمي عليها بسبب نقص الأكسجين وارتفاع الحرارة

أنقذت طالبة الامتياز تخصص أخصائي تمريض بجامعة حفر الباطن روابي حمدان الشمري طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن أُغمي عليها بسبب نقص الأكسجين في إحدى المجمعات التجارية بمحافظة حفر الباطن.

وكشفت الطالبة روابي لـ"سبق" تفاصيل الحادثة أنه في تمام الساعة 10 مساء يوم أمس وفي إحدى المجمعات التجارية بحفر الباطن تجمهر المارة على طفلة أُغمي عليها وتوجهت للطفلة التي كانت تعاني من نقص في الأكسجين وزاد النقص بسبب التجمهر وارتفاع حرارتها فقمت بإجراء الإسعافات الأولية للطفلة قبل وصول سيارة الإسعاف ولله الحمد عادت الطفلة لوضعها الطبيعي.
وأضافت: ما تعلمته في حياتي العلمية طبقته في إنقاذ روح بشر، وكلي فخر بذلك وهذا أقل ما أقدمه للوطن والشعب، وعن صحة الطفلة قالت صحتها ولله الحمد جيدة وفي تحسن.

يذكر أن الطالبة روابي تلقت شكرًا وتقديرًا من المجمع التجاري الذي وقعت فيه الحادثة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

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طالبة امتياز تنقذ حياة طفلة في مجمع تجاري بحفر الباطن
سبق

أنقذت طالبة الامتياز تخصص أخصائي تمريض بجامعة حفر الباطن روابي حمدان الشمري طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن أُغمي عليها بسبب نقص الأكسجين في إحدى المجمعات التجارية بمحافظة حفر الباطن.

وكشفت الطالبة روابي لـ"سبق" تفاصيل الحادثة أنه في تمام الساعة 10 مساء يوم أمس وفي إحدى المجمعات التجارية بحفر الباطن تجمهر المارة على طفلة أُغمي عليها وتوجهت للطفلة التي كانت تعاني من نقص في الأكسجين وزاد النقص بسبب التجمهر وارتفاع حرارتها فقمت بإجراء الإسعافات الأولية للطفلة قبل وصول سيارة الإسعاف ولله الحمد عادت الطفلة لوضعها الطبيعي.
وأضافت: ما تعلمته في حياتي العلمية طبقته في إنقاذ روح بشر، وكلي فخر بذلك وهذا أقل ما أقدمه للوطن والشعب، وعن صحة الطفلة قالت صحتها ولله الحمد جيدة وفي تحسن.

يذكر أن الطالبة روابي تلقت شكرًا وتقديرًا من المجمع التجاري الذي وقعت فيه الحادثة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
04:50 PM

طالبة امتياز تنقذ حياة طفلة في مجمع تجاري بحفر الباطن

أغمي عليها بسبب نقص الأكسجين وارتفاع الحرارة

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عبدالله السالم - حفر الباطن
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5,076

أنقذت طالبة الامتياز تخصص أخصائي تمريض بجامعة حفر الباطن روابي حمدان الشمري طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن أُغمي عليها بسبب نقص الأكسجين في إحدى المجمعات التجارية بمحافظة حفر الباطن.

وكشفت الطالبة روابي لـ"سبق" تفاصيل الحادثة أنه في تمام الساعة 10 مساء يوم أمس وفي إحدى المجمعات التجارية بحفر الباطن تجمهر المارة على طفلة أُغمي عليها وتوجهت للطفلة التي كانت تعاني من نقص في الأكسجين وزاد النقص بسبب التجمهر وارتفاع حرارتها فقمت بإجراء الإسعافات الأولية للطفلة قبل وصول سيارة الإسعاف ولله الحمد عادت الطفلة لوضعها الطبيعي.
وأضافت: ما تعلمته في حياتي العلمية طبقته في إنقاذ روح بشر، وكلي فخر بذلك وهذا أقل ما أقدمه للوطن والشعب، وعن صحة الطفلة قالت صحتها ولله الحمد جيدة وفي تحسن.

يذكر أن الطالبة روابي تلقت شكرًا وتقديرًا من المجمع التجاري الذي وقعت فيه الحادثة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

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