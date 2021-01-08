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5 مناطق في مرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للقصيم، ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهين جديدين لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة، كما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أضم والطائف والعرضيات وميسان، حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، تستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مناطق في مرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للقصيم، ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهين جديدين لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة، كما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أضم والطائف والعرضيات وميسان، حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، تستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:09 AM

5 مناطق في مرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للقصيم، ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهين جديدين لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة، كما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أضم والطائف والعرضيات وميسان، حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، تستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

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