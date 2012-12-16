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مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
05:48 PM

مجموعات من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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