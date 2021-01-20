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نوكيا وموبايلي تجريان أول تجربة عالمية على تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة

بهدف تمكين الوصول اللاسلكي الثابت على شبكات 4G و5G في المملكة

أعلنت نوكيا اليوم عن نجاحها في تجربة تجزئة شبكة الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) لشبكة الجيل الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع موبايلي – أحد مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، باستخدام شبكتها التجارية الحالية، لتصبح بذلك أول عملية تجزئة لشبكة الاتصال اللاسلكي الثابت في العالم.

وتمت التجربة في العاصمة الرياض في بيئة متعددة الموردين، وتضمنت تجزئة الوصول والنقل ومركز الشبكات، مع وجود إمكانيات الإدارة والضمان. وسيتيح هذا الحل لموبايلي تقديم خدمات جديدة في الاتصال اللاسلكي الثابت لعملائها من الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية التجزئة على مستوى التطبيقات، بما في ذلك الخدمات الصوتية والبيانات والألعاب الإلكترونية والتطبيقات المنزلية والمكتبية.

وتعمل تقنية نوكيا لتجزئة شبكة الجيل الرابع والخامس على كل من: شبكات (LTE) وشبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)؛ حيث توفر اتصالًا متنقلًا ذا نطاق عريض من أجهزة الجيل الرابع والخامس ومعدات مباني العملاء (CPE)؛ للوصول إلى التطبيقات السحابية من خلال كامل البنية التحتية للشبكة. باستخدام حل التجزئة من نوكيا، ستتمكن موبايلي من تجزئة شبكتها إلى عدة شبكات افتراضية، وتقديم مستويات متعددة من خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت، إلى جانب خدمات مميزة لعملائها عن طريق استخدام آليات متقدمة لتخصيص موارد الشبكة.

واستخدمت موبايلي خلال فترة التشغيل التجريبي محطات منصة نوكيا للوصول الراديوي (AirScale 4G/5G) مع إدارة عملية التقسيم الراديوي ومتابعتها وضمان مستويات جودتها باستخدام تطبيق NetAct، وأيضاً أجهزة راوتر من نوكيا ومنصة خدمات الشبكة NSP وبرمجيات العمليات الرقمية. كما استخدمت موبايلي مرافق الشبكات الأساسية الحالية، وبوابة نوكيا 4G/5G FastMile FWA. وتم تنفيذ تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة من خلال ترقية البرمجيات والمكونات الحالية لشبكة موبايلي.

وفي تعليق للرئيس التنفيذي للتقنية في شركة موبايلي علاء المالكي، قال: "تعمل موبايلي باستمرار مع شركائها من المزودين العالميين لتطبيق التقنيات الحديثة المبتكرة.

ستمكن تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة موبايلي من تزويد الخدمات وإدارتها وضمان جودتها خلال دقائق، كما أن كل شريحة افتراضية للشبكة يمكن أن يكون لها أداء شبكي مختلف من ناحية قدرات الجودة والتمرير والتوجيه والأمان، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة لضمان جودة مستويات الخدمة".

من جانبه قال رئيس التقنية والإستراتيجية في شبكات النقال بشركة نوكيا آري كيناسلهتي: "من المهم للمشغلين الرواد الحصول على تجربة عملية ملموسة وواقعية لتقنية التقسيم الافتراضي لاتصالات شبكاتهم الحالية وما يوفره ذلك لهم من فرص لتطوير الأعمال. نحن سعداء بتواصل شراكتنا الطويلة الأمد مع موبايلي السعودية وسنستمر في دعمها لتظل المشغل الرائد في المملكة حتى تتمكن من تقديم خدمات التقسيم الافتراضي على شبكات 4G/5G لعملائها. لقد كانت نوكيا في الطليعة كأول شركة تقدم تقنية التقسيم الافتراضي، ونحن فخورون في حقبة 5G هذه بمواصلة العمل والتعاون لتوفير فرص جديدة للعملاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نوكيا وموبايلي تجريان أول تجربة عالمية على تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة
سبق

أعلنت نوكيا اليوم عن نجاحها في تجربة تجزئة شبكة الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) لشبكة الجيل الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع موبايلي – أحد مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، باستخدام شبكتها التجارية الحالية، لتصبح بذلك أول عملية تجزئة لشبكة الاتصال اللاسلكي الثابت في العالم.

وتمت التجربة في العاصمة الرياض في بيئة متعددة الموردين، وتضمنت تجزئة الوصول والنقل ومركز الشبكات، مع وجود إمكانيات الإدارة والضمان. وسيتيح هذا الحل لموبايلي تقديم خدمات جديدة في الاتصال اللاسلكي الثابت لعملائها من الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية التجزئة على مستوى التطبيقات، بما في ذلك الخدمات الصوتية والبيانات والألعاب الإلكترونية والتطبيقات المنزلية والمكتبية.

وتعمل تقنية نوكيا لتجزئة شبكة الجيل الرابع والخامس على كل من: شبكات (LTE) وشبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)؛ حيث توفر اتصالًا متنقلًا ذا نطاق عريض من أجهزة الجيل الرابع والخامس ومعدات مباني العملاء (CPE)؛ للوصول إلى التطبيقات السحابية من خلال كامل البنية التحتية للشبكة. باستخدام حل التجزئة من نوكيا، ستتمكن موبايلي من تجزئة شبكتها إلى عدة شبكات افتراضية، وتقديم مستويات متعددة من خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت، إلى جانب خدمات مميزة لعملائها عن طريق استخدام آليات متقدمة لتخصيص موارد الشبكة.

واستخدمت موبايلي خلال فترة التشغيل التجريبي محطات منصة نوكيا للوصول الراديوي (AirScale 4G/5G) مع إدارة عملية التقسيم الراديوي ومتابعتها وضمان مستويات جودتها باستخدام تطبيق NetAct، وأيضاً أجهزة راوتر من نوكيا ومنصة خدمات الشبكة NSP وبرمجيات العمليات الرقمية. كما استخدمت موبايلي مرافق الشبكات الأساسية الحالية، وبوابة نوكيا 4G/5G FastMile FWA. وتم تنفيذ تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة من خلال ترقية البرمجيات والمكونات الحالية لشبكة موبايلي.

وفي تعليق للرئيس التنفيذي للتقنية في شركة موبايلي علاء المالكي، قال: "تعمل موبايلي باستمرار مع شركائها من المزودين العالميين لتطبيق التقنيات الحديثة المبتكرة.

ستمكن تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة موبايلي من تزويد الخدمات وإدارتها وضمان جودتها خلال دقائق، كما أن كل شريحة افتراضية للشبكة يمكن أن يكون لها أداء شبكي مختلف من ناحية قدرات الجودة والتمرير والتوجيه والأمان، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة لضمان جودة مستويات الخدمة".

من جانبه قال رئيس التقنية والإستراتيجية في شبكات النقال بشركة نوكيا آري كيناسلهتي: "من المهم للمشغلين الرواد الحصول على تجربة عملية ملموسة وواقعية لتقنية التقسيم الافتراضي لاتصالات شبكاتهم الحالية وما يوفره ذلك لهم من فرص لتطوير الأعمال. نحن سعداء بتواصل شراكتنا الطويلة الأمد مع موبايلي السعودية وسنستمر في دعمها لتظل المشغل الرائد في المملكة حتى تتمكن من تقديم خدمات التقسيم الافتراضي على شبكات 4G/5G لعملائها. لقد كانت نوكيا في الطليعة كأول شركة تقدم تقنية التقسيم الافتراضي، ونحن فخورون في حقبة 5G هذه بمواصلة العمل والتعاون لتوفير فرص جديدة للعملاء".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
06:25 PM

نوكيا وموبايلي تجريان أول تجربة عالمية على تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة

بهدف تمكين الوصول اللاسلكي الثابت على شبكات 4G و5G في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت نوكيا اليوم عن نجاحها في تجربة تجزئة شبكة الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) لشبكة الجيل الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع موبايلي – أحد مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، باستخدام شبكتها التجارية الحالية، لتصبح بذلك أول عملية تجزئة لشبكة الاتصال اللاسلكي الثابت في العالم.

وتمت التجربة في العاصمة الرياض في بيئة متعددة الموردين، وتضمنت تجزئة الوصول والنقل ومركز الشبكات، مع وجود إمكانيات الإدارة والضمان. وسيتيح هذا الحل لموبايلي تقديم خدمات جديدة في الاتصال اللاسلكي الثابت لعملائها من الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية التجزئة على مستوى التطبيقات، بما في ذلك الخدمات الصوتية والبيانات والألعاب الإلكترونية والتطبيقات المنزلية والمكتبية.

وتعمل تقنية نوكيا لتجزئة شبكة الجيل الرابع والخامس على كل من: شبكات (LTE) وشبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)؛ حيث توفر اتصالًا متنقلًا ذا نطاق عريض من أجهزة الجيل الرابع والخامس ومعدات مباني العملاء (CPE)؛ للوصول إلى التطبيقات السحابية من خلال كامل البنية التحتية للشبكة. باستخدام حل التجزئة من نوكيا، ستتمكن موبايلي من تجزئة شبكتها إلى عدة شبكات افتراضية، وتقديم مستويات متعددة من خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت، إلى جانب خدمات مميزة لعملائها عن طريق استخدام آليات متقدمة لتخصيص موارد الشبكة.

واستخدمت موبايلي خلال فترة التشغيل التجريبي محطات منصة نوكيا للوصول الراديوي (AirScale 4G/5G) مع إدارة عملية التقسيم الراديوي ومتابعتها وضمان مستويات جودتها باستخدام تطبيق NetAct، وأيضاً أجهزة راوتر من نوكيا ومنصة خدمات الشبكة NSP وبرمجيات العمليات الرقمية. كما استخدمت موبايلي مرافق الشبكات الأساسية الحالية، وبوابة نوكيا 4G/5G FastMile FWA. وتم تنفيذ تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة من خلال ترقية البرمجيات والمكونات الحالية لشبكة موبايلي.

وفي تعليق للرئيس التنفيذي للتقنية في شركة موبايلي علاء المالكي، قال: "تعمل موبايلي باستمرار مع شركائها من المزودين العالميين لتطبيق التقنيات الحديثة المبتكرة.

ستمكن تقنية التقسيم الافتراضي للشبكة موبايلي من تزويد الخدمات وإدارتها وضمان جودتها خلال دقائق، كما أن كل شريحة افتراضية للشبكة يمكن أن يكون لها أداء شبكي مختلف من ناحية قدرات الجودة والتمرير والتوجيه والأمان، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة لضمان جودة مستويات الخدمة".

من جانبه قال رئيس التقنية والإستراتيجية في شبكات النقال بشركة نوكيا آري كيناسلهتي: "من المهم للمشغلين الرواد الحصول على تجربة عملية ملموسة وواقعية لتقنية التقسيم الافتراضي لاتصالات شبكاتهم الحالية وما يوفره ذلك لهم من فرص لتطوير الأعمال. نحن سعداء بتواصل شراكتنا الطويلة الأمد مع موبايلي السعودية وسنستمر في دعمها لتظل المشغل الرائد في المملكة حتى تتمكن من تقديم خدمات التقسيم الافتراضي على شبكات 4G/5G لعملائها. لقد كانت نوكيا في الطليعة كأول شركة تقدم تقنية التقسيم الافتراضي، ونحن فخورون في حقبة 5G هذه بمواصلة العمل والتعاون لتوفير فرص جديدة للعملاء".

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