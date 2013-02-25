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وفاة والدة "سرور" الزميل بـ"سبق"

توفيت والدة الزميل أحمد سرور، من منسوبي صحيفة "سبق" الإلكترونية.

أسرة تحرير "سبق" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للزميل "سرور"، وأخيه "صالح"، وبنات الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء على جوال "صالح": " 050 524 2883 "، وجوال "أحمد":" 0555569809 ".

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وفاة والدة "سرور" الزميل بـ"سبق"
سبق

توفيت والدة الزميل أحمد سرور، من منسوبي صحيفة "سبق" الإلكترونية.

أسرة تحرير "سبق" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للزميل "سرور"، وأخيه "صالح"، وبنات الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء على جوال "صالح": " 050 524 2883 "، وجوال "أحمد":" 0555569809 ".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
06:17 PM

وفاة والدة "سرور" الزميل بـ"سبق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت والدة الزميل أحمد سرور، من منسوبي صحيفة "سبق" الإلكترونية.

أسرة تحرير "سبق" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للزميل "سرور"، وأخيه "صالح"، وبنات الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء على جوال "صالح": " 050 524 2883 "، وجوال "أحمد":" 0555569809 ".

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