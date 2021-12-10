"موارد الرياض" تُلزم منشأة بدفع 654 ألف ريال أجورًا متأخرة

تمكَّن فريق إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من إنهاء أزمة 100 عامل في إحدى شركات المقاولات المتعثرة، وذلك بعد الاجتماع مع ممثلي المنشأة والعمال، وإلزام صاحب المنشأة بتسليم الأجور المتأخرة لـ62 عاملاً منهم بقيمة 654 ألف ريال خلال 10 أيام، وإصدار خروج نهائي لمن يرغب في ذلك بعد تسليمه مستحقاته المتأخرة. كما تم الاتفاق على إعادة البقية للعمل، وفتح المجال لمن يرغب في الانتقال إلى منشأة أخرى.



يُذكر أن مهام إدارة الأزمات بالفرع تتلخص في متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت للوصول إلى حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل، ثم عمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ لمتابعة الوضع العمالي والمالي، والتأكد من تطبيق أصحاب المنشأة القرارات.