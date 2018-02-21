في يومها الأول.. "قافلة الندوة" لجراحة العيون بنيجيريا تُجري 40 عملية

تستمر 10 أيام.. بمشاركة فريق طبي متميز من ذوي الخبرات

أكد المشرف على قافلة الندوة العالمية للشباب الإسلامي لجراحة العيون في نيجيريا الدكتور سمير المنصوري، أن القافلة أنجزت في يومها الأول (40) عملية جراحية، وتستكمل يومها الثاني في ظل إقبال كبير ومتزايد من المرضى الفقراء الذين يعانون من مشكلات المياه البيضاء التي تحجب الرؤية وتسبب العمى.

وتأتي القافلة تحت رعاية حاكم ولاية كاتسينا (أمين دللو)، وتُعد الأولى من نوعها التي تقيمها الندوة في نيجيريا؛ نظراً لانتشار أمراض العيون بين الفقراء والمحتاجين الذين لا يقوون على تكاليف العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وتستمر القافلة لمدة (10) أيام بمركز كاتسينا للعيون، ويشارك بها فريق طبي متميز من ذوي الخبرة والمهارة في جراحة العيون.