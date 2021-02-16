الجيش اليمني يكبّد الحوثيين 30 قتيلاً على جبهة "مشجح مأرب"

تدمير مخزن أسلحة وآليات عسكرية للمليشيا

قُتِل ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة سحقا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.