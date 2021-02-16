النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين 30 قتيلاً على جبهة "مشجح مأرب"

تدمير مخزن أسلحة وآليات عسكرية للمليشيا

قُتِل ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة سحقا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكبّد الحوثيين 30 قتيلاً على جبهة "مشجح مأرب"
سبق

قُتِل ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة سحقا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:54 PM

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين 30 قتيلاً على جبهة "مشجح مأرب"

تدمير مخزن أسلحة وآليات عسكرية للمليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,144

قُتِل ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة سحقا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة