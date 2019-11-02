وزير الشؤون الإسلامية: فوز "رايزة" هو ثمرة دعم القيادة السعودية للقرآن الكريم وأهله

المتسابق السعودي حقق لقبًا عالميًا بمسابقة الملك محمد السادس بالمغرب

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن فوز المتسابق السعودي حاتم بن عبدالله رايزة مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، وتحقيق لقب عالمي للمرة الثانية، هو ثمرة دعم القيادة السعودية.

جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "آل الشيخ" بتويتر عقب تحقيق المتسابق "رايزة" المركز الأول في المسابقة القرآنية الدولية والتي تنافس في غمارها متسابقون يمثلون 38 دولة حول العالم.

وقال الوزير "آل الشيخ": وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لمولاي الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ودعمهما المنقطع النظير للقرآن الكريم وأهله والذي من ثمراته تحقيق هذا الإنجاز.

يُشار إلى أن المتسابق حاتم بن عبدالله رايزة هو أحد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير، وسبق أن حقق لقب المركز الأول في مسابقة تنزانيا، كما حقق المركز الثاني في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم.