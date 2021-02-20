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بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة"

تضم مستودعات ومراكز للشرطة والدفاع المدني ومباني خدمية

بدأت الحياة تدب في مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، بعد أن تم إغلاق معارض العابدية بمكة، وبدأ عددٌ من أصحاب المعارض في الانتقال إلى مدينة السيارات والتي تقع محاذاة لمخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5" وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل.

وأظهرت الصور؛ البداية الفعلية لانتقال المعارض إلى موقعها الجديد، داخل مدينة السيارات بالعكيشية الحديثة.

وتضم مدينة السيارات بالعكيشية وفق ما أعلنت عنه الجهات المختصة في وقتٍ سابق، 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية وتعد المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.

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بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة"
سبق

بدأت الحياة تدب في مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، بعد أن تم إغلاق معارض العابدية بمكة، وبدأ عددٌ من أصحاب المعارض في الانتقال إلى مدينة السيارات والتي تقع محاذاة لمخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5" وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل.

وأظهرت الصور؛ البداية الفعلية لانتقال المعارض إلى موقعها الجديد، داخل مدينة السيارات بالعكيشية الحديثة.

وتضم مدينة السيارات بالعكيشية وفق ما أعلنت عنه الجهات المختصة في وقتٍ سابق، 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية وتعد المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:10 PM

بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة"

تضم مستودعات ومراكز للشرطة والدفاع المدني ومباني خدمية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
2,301

بدأت الحياة تدب في مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، بعد أن تم إغلاق معارض العابدية بمكة، وبدأ عددٌ من أصحاب المعارض في الانتقال إلى مدينة السيارات والتي تقع محاذاة لمخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5" وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل.

وأظهرت الصور؛ البداية الفعلية لانتقال المعارض إلى موقعها الجديد، داخل مدينة السيارات بالعكيشية الحديثة.

وتضم مدينة السيارات بالعكيشية وفق ما أعلنت عنه الجهات المختصة في وقتٍ سابق، 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية وتعد المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.

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