النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:57 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:09 PM

متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,810

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,657
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,213

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة