متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ المتحور في المملكة.

ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.

وندعو الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.