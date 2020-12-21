متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس #كورونا المتحور في المملكة.
ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-12-21
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس #كورونا المتحور في المملكة.
ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:57 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:09 PM
متحدث الصحة: لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في السعودية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس #كورونا المتحور في المملكة.
ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.
وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.