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بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار

مطالبات بإنشاء عبّارات لعبور الطريق

تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.

ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

ونشرت "سبق" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة.

أمطار سيول العرضيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار
سبق

تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.

ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

ونشرت "سبق" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:18 PM

بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار

مطالبات بإنشاء عبّارات لعبور الطريق

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سويد الحارثي - العرضيات
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1,712

تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.

ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

ونشرت "سبق" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة.

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