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في اجتماع الإدارة الأول .. النصر يعتمد اللجنة التنفيذية برئاسة " آل معمر"

عقدت إدارة نادي النصر، اجتماعها الأول بعد نهاية الموسم الرياضي.

وقررت إدارة النصر، الأربعاء، إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مسلي آل معمر رئيس النادي، وعضوية عبد العزيز العمران وأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للأصفر.
وعقد مجلس إدارة النادي، اجتماعه الأول بعد نهاية الموسم، حيث تم الاطلاع على الأمور الإدارية والمالية، كما تم تعيين عبد الله التركي أمينًا عامًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في اجتماع الإدارة الأول .. النصر يعتمد اللجنة التنفيذية برئاسة " آل معمر"
سبق

عقدت إدارة نادي النصر، اجتماعها الأول بعد نهاية الموسم الرياضي.

وقررت إدارة النصر، الأربعاء، إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مسلي آل معمر رئيس النادي، وعضوية عبد العزيز العمران وأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للأصفر.
وعقد مجلس إدارة النادي، اجتماعه الأول بعد نهاية الموسم، حيث تم الاطلاع على الأمور الإدارية والمالية، كما تم تعيين عبد الله التركي أمينًا عامًا.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:36 AM

في اجتماع الإدارة الأول .. النصر يعتمد اللجنة التنفيذية برئاسة " آل معمر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة نادي النصر، اجتماعها الأول بعد نهاية الموسم الرياضي.

وقررت إدارة النصر، الأربعاء، إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مسلي آل معمر رئيس النادي، وعضوية عبد العزيز العمران وأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للأصفر.
وعقد مجلس إدارة النادي، اجتماعه الأول بعد نهاية الموسم، حيث تم الاطلاع على الأمور الإدارية والمالية، كما تم تعيين عبد الله التركي أمينًا عامًا.

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