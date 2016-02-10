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كشف غموض 4 جرائم سطو على محطات وقود في جدة.. الأمن يضبط الجناة بالرياض

قاموا خلالها بسرقة مبالغ مالية تُقدّر بحوالي ٢٠ ألف ريال

أسفرت الجهود الأمنية -بفضل الله تعالى- عن كشف غموض أربع جرائم سطو على محطات بجنوب جدة، ومحل تجاري بمحافظة بحرة، والتي قام خلالها الجناة بسرقة مبالغ مالية تُقدّر بحوالي ٢٠ ألف ريال.

ووفقًا للمعلومات، نجحت الجهات الأمنية في القبض على مرتكبي تلك الجرائم؛ حيث تَبَيّن أنهم 4 شباب.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة، بعد ارتكابهم للجرائم، هربوا لمدينة الرياض حيث تم القبض عليهم في الرياض.

الجهات الأمنية جدة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشف غموض 4 جرائم سطو على محطات وقود في جدة.. الأمن يضبط الجناة بالرياض
سبق

أسفرت الجهود الأمنية -بفضل الله تعالى- عن كشف غموض أربع جرائم سطو على محطات بجنوب جدة، ومحل تجاري بمحافظة بحرة، والتي قام خلالها الجناة بسرقة مبالغ مالية تُقدّر بحوالي ٢٠ ألف ريال.

ووفقًا للمعلومات، نجحت الجهات الأمنية في القبض على مرتكبي تلك الجرائم؛ حيث تَبَيّن أنهم 4 شباب.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة، بعد ارتكابهم للجرائم، هربوا لمدينة الرياض حيث تم القبض عليهم في الرياض.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:41 PM

كشف غموض 4 جرائم سطو على محطات وقود في جدة.. الأمن يضبط الجناة بالرياض

قاموا خلالها بسرقة مبالغ مالية تُقدّر بحوالي ٢٠ ألف ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,354

أسفرت الجهود الأمنية -بفضل الله تعالى- عن كشف غموض أربع جرائم سطو على محطات بجنوب جدة، ومحل تجاري بمحافظة بحرة، والتي قام خلالها الجناة بسرقة مبالغ مالية تُقدّر بحوالي ٢٠ ألف ريال.

ووفقًا للمعلومات، نجحت الجهات الأمنية في القبض على مرتكبي تلك الجرائم؛ حيث تَبَيّن أنهم 4 شباب.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة، بعد ارتكابهم للجرائم، هربوا لمدينة الرياض حيث تم القبض عليهم في الرياض.

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