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30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

ينطلق نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية غداً السبت بمشاركة 30 فارسًا وفارسة، بعد أن أختمت أمس "الجمعة" منافسات نصف نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت المنافسات مشاركة 60 فارسًا وفارسة مقسمة على ثلاثة أشواط بفئاتها الثلاث الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وتأهل من كل فئة عشرة فرسان وفارسات إلى نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز، بعد منافسة كبيرة وقوية شهدتها الأشواط الثلاثة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز
سبق

ينطلق نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية غداً السبت بمشاركة 30 فارسًا وفارسة، بعد أن أختمت أمس "الجمعة" منافسات نصف نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت المنافسات مشاركة 60 فارسًا وفارسة مقسمة على ثلاثة أشواط بفئاتها الثلاث الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وتأهل من كل فئة عشرة فرسان وفارسات إلى نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز، بعد منافسة كبيرة وقوية شهدتها الأشواط الثلاثة .

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
11:27 PM

30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية غداً السبت بمشاركة 30 فارسًا وفارسة، بعد أن أختمت أمس "الجمعة" منافسات نصف نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت المنافسات مشاركة 60 فارسًا وفارسة مقسمة على ثلاثة أشواط بفئاتها الثلاث الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وتأهل من كل فئة عشرة فرسان وفارسات إلى نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز، بعد منافسة كبيرة وقوية شهدتها الأشواط الثلاثة .

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