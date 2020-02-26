الكويت تقرر تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب "كورونا"

بعد ساعات من الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين لـ25 حالة

قررت الحكومة الكويتية تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المتحور الجديد إلى 25 حالة مؤكدة في البلاد.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبحسب "كونا"، أوضحت الوزارة في بيان أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى كورونا".

وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.