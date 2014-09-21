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أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر

تفرض إجراء فحوص ووضع كمامة

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

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أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:37 PM

أمريكا تفتح حدودها للمسافرين الملقحين في نوفمبر

تفرض إجراء فحوص ووضع كمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نقلته "رويترز"، أن البلاد ستفرض إجراء فحوص ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

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