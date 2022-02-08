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نجاح فريق من الجراحين بـ"جازان" في استئصال ورم كبير من رقبة مريضة

أجروا لها عملية استمرت 6 ساعات تكللت بالنجاح وغادرت بعدها المستشفى

تمكن فريق من الجراحين بمستشفى الملك فهد ومستشفى صبيا العام بجازان من استئصال ورم كبير الحجم من رقبة مريضة وداخل حجاب الصدر حيث كان هذا النوع من العمليات يجرى خارج المنطقة.

وفي التفاصيل؛ ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من التهابات متكررة بالرئتين وصعوبة في التنفس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود ورم كبير الحجم في حجاب الصدر ضاغط على الرئة و ممتد من الغدة الدرقية.

وأضافت بأنه على الفور قرر الفريق الطبي الجراحي إجراء عملية جراحية استمرت لمدة ست ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.


وتعد هذه العملية من العمليات النوعية لتواجد الورم متصلاً بالشرايين والأوردة الرئيسة بحجاب الصدر والرقبة وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحين والتخدير والعناية المركزة وكانت تجرى في المستشفيات التخصصية خارج المنطقة.

جازان مستشفى الملك فهد مستشفى صبيا حجاب الصدر رقبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح فريق من الجراحين بـ"جازان" في استئصال ورم كبير من رقبة مريضة
سبق

تمكن فريق من الجراحين بمستشفى الملك فهد ومستشفى صبيا العام بجازان من استئصال ورم كبير الحجم من رقبة مريضة وداخل حجاب الصدر حيث كان هذا النوع من العمليات يجرى خارج المنطقة.

وفي التفاصيل؛ ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من التهابات متكررة بالرئتين وصعوبة في التنفس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود ورم كبير الحجم في حجاب الصدر ضاغط على الرئة و ممتد من الغدة الدرقية.

وأضافت بأنه على الفور قرر الفريق الطبي الجراحي إجراء عملية جراحية استمرت لمدة ست ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.


وتعد هذه العملية من العمليات النوعية لتواجد الورم متصلاً بالشرايين والأوردة الرئيسة بحجاب الصدر والرقبة وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحين والتخدير والعناية المركزة وكانت تجرى في المستشفيات التخصصية خارج المنطقة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:03 AM

نجاح فريق من الجراحين بـ"جازان" في استئصال ورم كبير من رقبة مريضة

أجروا لها عملية استمرت 6 ساعات تكللت بالنجاح وغادرت بعدها المستشفى

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قاسم الخبراني - جازان
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تمكن فريق من الجراحين بمستشفى الملك فهد ومستشفى صبيا العام بجازان من استئصال ورم كبير الحجم من رقبة مريضة وداخل حجاب الصدر حيث كان هذا النوع من العمليات يجرى خارج المنطقة.

وفي التفاصيل؛ ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من التهابات متكررة بالرئتين وصعوبة في التنفس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود ورم كبير الحجم في حجاب الصدر ضاغط على الرئة و ممتد من الغدة الدرقية.

وأضافت بأنه على الفور قرر الفريق الطبي الجراحي إجراء عملية جراحية استمرت لمدة ست ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.


وتعد هذه العملية من العمليات النوعية لتواجد الورم متصلاً بالشرايين والأوردة الرئيسة بحجاب الصدر والرقبة وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحين والتخدير والعناية المركزة وكانت تجرى في المستشفيات التخصصية خارج المنطقة.

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