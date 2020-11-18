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"حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية السعودية في حظر التجول ومكافحة كورونا

بعد تجاوز مصابي الفيروس في الولاية مليونًا و30 ألفًا بينها 18 ألف وفاة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، أنه يفكر في فرض حظر تجول على مستوى الولاية، بعد تطبيق قيود صارمة جديدة خلال الأسبوع الجاري بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأشار نيوسوم إلى أن الولاية تخطط لتطبيق استراتيجية المملكة العربية السعودية في حظر التجول ومكافحة فيروس كورونا.

وذكر نيوسوم في مؤتمر صحفي، أنه يفكر في بحث ودراسة الاستراتيجية التي اتخذتها السعودية في محاربة فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أنها مثيرة للاهتمام.

وتابع أنه يدرس ملفات من فرنسا وألمانيا بشكل كامل حول فعالية استراتيجياتهما في حظر التجول وإبطاء انتشار الفيروس.

وقال حاكم كاليفورنيا: "نحن نقيّم كل ذلك، وما يمكن أن يكون مفيدًا، ولدينا الكثير من الأسئلة".

يشار إلى أن مجموع عدد الحالات في ولاية كاليفورنيا حتى يوم أمس تجاوز مليونًا و30 ألف مصاب؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الـ18 ألفًا.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم

الرئيسية/ أخبار العالم

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"حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية السعودية في حظر التجول ومكافحة كورونا
سبق

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، أنه يفكر في فرض حظر تجول على مستوى الولاية، بعد تطبيق قيود صارمة جديدة خلال الأسبوع الجاري بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأشار نيوسوم إلى أن الولاية تخطط لتطبيق استراتيجية المملكة العربية السعودية في حظر التجول ومكافحة فيروس كورونا.

وذكر نيوسوم في مؤتمر صحفي، أنه يفكر في بحث ودراسة الاستراتيجية التي اتخذتها السعودية في محاربة فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أنها مثيرة للاهتمام.

وتابع أنه يدرس ملفات من فرنسا وألمانيا بشكل كامل حول فعالية استراتيجياتهما في حظر التجول وإبطاء انتشار الفيروس.

وقال حاكم كاليفورنيا: "نحن نقيّم كل ذلك، وما يمكن أن يكون مفيدًا، ولدينا الكثير من الأسئلة".

يشار إلى أن مجموع عدد الحالات في ولاية كاليفورنيا حتى يوم أمس تجاوز مليونًا و30 ألف مصاب؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الـ18 ألفًا.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:19 PM

"حاكم كاليفورنيا": نخطط لتطبيق استراتيجية السعودية في حظر التجول ومكافحة كورونا

بعد تجاوز مصابي الفيروس في الولاية مليونًا و30 ألفًا بينها 18 ألف وفاة

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خالد علي - الرياض
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2,207

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، أنه يفكر في فرض حظر تجول على مستوى الولاية، بعد تطبيق قيود صارمة جديدة خلال الأسبوع الجاري بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأشار نيوسوم إلى أن الولاية تخطط لتطبيق استراتيجية المملكة العربية السعودية في حظر التجول ومكافحة فيروس كورونا.

وذكر نيوسوم في مؤتمر صحفي، أنه يفكر في بحث ودراسة الاستراتيجية التي اتخذتها السعودية في محاربة فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أنها مثيرة للاهتمام.

وتابع أنه يدرس ملفات من فرنسا وألمانيا بشكل كامل حول فعالية استراتيجياتهما في حظر التجول وإبطاء انتشار الفيروس.

وقال حاكم كاليفورنيا: "نحن نقيّم كل ذلك، وما يمكن أن يكون مفيدًا، ولدينا الكثير من الأسئلة".

يشار إلى أن مجموع عدد الحالات في ولاية كاليفورنيا حتى يوم أمس تجاوز مليونًا و30 ألف مصاب؛ في حين تجاوز عدد الوفيات الـ18 ألفًا.

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