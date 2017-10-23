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أسرة المفقود "الغامدي" تناشد المساعدة في البحث عنه

فُقد الاثنين الماضي.. ويعاني اعتلالات صحية

ناشدت أسرة المفقود "ع. م. الغامدي"، البالغ من العمر 40 عامًا، قُرَّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد يوم الاثنين الماضي من قرية يبس جنوب محافظة المخواة، ولم يعلم ذووه عن وجهته منذ خمسة أيام، ويتوقعون أنه اتجه إلى محافظة جدة، حسب قولهم، بعدما عثروا على دراجته النارية متروكة على الطريق الدولي جدة – جازان، بالقرب من مركز حفار.

وبيَّن ذووه أن المفقود يعاني اعتلالات صحية، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانه. وناشد أقاربه مَن يعثر عليه إبلاغ الجهات الأمنية، أو التواصل على الرقمَيْن الآتيَيْن:
0552554217
0500859563

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسرة المفقود "الغامدي" تناشد المساعدة في البحث عنه
سبق

ناشدت أسرة المفقود "ع. م. الغامدي"، البالغ من العمر 40 عامًا، قُرَّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد يوم الاثنين الماضي من قرية يبس جنوب محافظة المخواة، ولم يعلم ذووه عن وجهته منذ خمسة أيام، ويتوقعون أنه اتجه إلى محافظة جدة، حسب قولهم، بعدما عثروا على دراجته النارية متروكة على الطريق الدولي جدة – جازان، بالقرب من مركز حفار.

وبيَّن ذووه أن المفقود يعاني اعتلالات صحية، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانه. وناشد أقاربه مَن يعثر عليه إبلاغ الجهات الأمنية، أو التواصل على الرقمَيْن الآتيَيْن:
0552554217
0500859563

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
11:27 PM

أسرة المفقود "الغامدي" تناشد المساعدة في البحث عنه

فُقد الاثنين الماضي.. ويعاني اعتلالات صحية

A A A
حسن العيسي - المخواة
3
4,476

ناشدت أسرة المفقود "ع. م. الغامدي"، البالغ من العمر 40 عامًا، قُرَّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد يوم الاثنين الماضي من قرية يبس جنوب محافظة المخواة، ولم يعلم ذووه عن وجهته منذ خمسة أيام، ويتوقعون أنه اتجه إلى محافظة جدة، حسب قولهم، بعدما عثروا على دراجته النارية متروكة على الطريق الدولي جدة – جازان، بالقرب من مركز حفار.

وبيَّن ذووه أن المفقود يعاني اعتلالات صحية، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانه. وناشد أقاربه مَن يعثر عليه إبلاغ الجهات الأمنية، أو التواصل على الرقمَيْن الآتيَيْن:
0552554217
0500859563

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142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,681
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