النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطيب" يلتقي بنائبة رئيس الوزراء البلغاري ويبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة

اتفقا على تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية

اجتمع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.

وقالت ماريانا نيكولوفا إن بلغاريا والمملكة العربية السعودية تجمعهما شراكة في مجال السياحة منذ عام 2016، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو استكشاف المزيد من الفرص للعمل في المستقبل".

وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.

وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.

وزير السياحة أحمد الخطيب وزارة السياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"الخطيب" يلتقي بنائبة رئيس الوزراء البلغاري ويبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة
سبق

اجتمع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.

وقالت ماريانا نيكولوفا إن بلغاريا والمملكة العربية السعودية تجمعهما شراكة في مجال السياحة منذ عام 2016، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو استكشاف المزيد من الفرص للعمل في المستقبل".

وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.

وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
12:03 AM
اخر تعديل
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
12:16 AM

"الخطيب" يلتقي بنائبة رئيس الوزراء البلغاري ويبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة

اتفقا على تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
462

اجتمع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.

وقالت ماريانا نيكولوفا إن بلغاريا والمملكة العربية السعودية تجمعهما شراكة في مجال السياحة منذ عام 2016، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو استكشاف المزيد من الفرص للعمل في المستقبل".

وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.

وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,636
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,026

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة